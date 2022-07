Kristoff nummer fire: – Jeg trodde faktisk vi spurtet om seieren

En taktisk manøver sørget for at Wout Van Aert (27) vant den fjerde etappen i Tour de France i ensom majestet. Alexander Kristoff (35), som ble nummer fire, trodde han spurtet om seieren.

Det gjensto 11 km av etappen da Anthony Perez i solobrudd ble hentet inn. Da så Wout Van Aert og hans Jumbo–Visma sitt snitt til å angripe umiddelbart. Det sprengte feltet totalt.

Van Aert fikk til slutt en solid luke og kunne til slutt trille over målstreken i ensom majestet.

– En genistrek, sier Eurosport-kommentator Theis Magelssen om manøveren til Jumbo–Visma.

Bak vant Jasper Philipsen spurten om annenplassen. Belgieren så ut til å juble for det som så ut som en etappeseier.

Alexander Kristoff ble beste nordmann på fjerdeplass. Også han trodde han kjempet om seieren.

– Jeg trodde faktisk vi spurtet om seieren for det var mye bråk på øret. Jeg så ikke at han var foran før vi var over mål. Jeg tror «Jasp» trodde det samme, for han jublet som bare det, sier Kristoff til TV 2.

Kristoff, som for øvrig fylte 35 år i dag, var tredje best blant spurterne bak Van Aert.

– Det var flaks at jeg ikke vant. Da hadde det blitt jubelscener bak der, sier Kristoff.

I TV 2s kommentatorbod var de mektig imponerte over Van Aert.

– Det er så fortjent dette er, Wout Van Aert. Helt ellevilt. Det er så rått det her. Drøye fire timer, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

Om Kristoffs prestasjon, sier han:

– Han slipper i hvert fall å bli en YouTube-hit. Den rollen tar Jasper Philipsen.

Magnus Cort og Anthony Perez hadde på et tidspunkt syv minutters forsprang ned til feltet.

Cofidis-rytter Anthony Perez angrep først på etappen fra Dunkerque til Calais. Han fikk med seg den danske EF Education-Easypost-rytteren Magnus Cort på slep.

De to rytternes forsprang økte og økte, og på et tidspunkt hadde de hele syv minutter ned til hovedfeltet.

Etter hvert ble imidlertid forspranget kneppet inn. Med cirka 60 km igjen var det nede på to minutter.

20 km senere var klatretrøyeinnhaver Cort hentet inn. Til slutt måtte også Perez gi tapt.