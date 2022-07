Tennisstjernen Nick Kyrgios siktet for overfall mot ekskjæresten

Dagen før han skal spille kvartfinale i Wimbledon skriver australske medier at tennisstjernen Nick Kyrgios er siktet for overfall mot en tidligere kjæreste. Opplysningene bekreftes av 27-åringens advokat.

SIKTET: Nick Kyrgios er siktet for overfall mot en tidligere kjæreste. Her fra tennisturneringen Wimbledon denne uken.

12 minutter siden

Ifølge australske medier, blant annet Canberra Times, er tennisstjernen Nick Kyrgios siktet for overfall.

Avisen skriver at Kyrgios må møte i retten 2. august etter å angivelig ha overfalt en tidligere kjæreste i 2021.

Kyrgios advokat, Jason Moffet, bekrefter overfor avisen at hans klient er kjent med siktelsen.

– Kyrgios tar påstanden svært alvorlig, sier Moffet til avisen og fortsetter:

– Gitt at saken skal for retten har han ingen kommentar på dette tidspunkt, men i løpet av tiden vil vi utstede en pressemelding.

«Vi kan bekrefte at en 27 år gammel Watson-mann skal møte i retten 2. august i formindelse med en siktelse om overfall etter en hendelse i desember 2021», skriver politiet i en uttalelse gjengitt av Canberra Times.

Også avisen The Sydney Morning Herald omtaler siktelsen og skriver at Kyrgios var på treningsbanene i Wimbledon tirsdag morgen, da nyheten om siktelsen dukket opp.

Kyrgios tok seg mandag kveld til kvartfinale i turneringen etter å ha slått amerikaneren Brandon Nakashima 3–2 i sett.

Australieneren har med sin oppførsel og sine utspill skapt en rekke overskrifter underveis i Wimbledon.

Under tredjerundekampen mot Stefanos Tsitsipas, raste Kyrgios mot dommeren. Etter den tøffe bataljen, hvor begge to var frustrerte og underveis i kampen slo flere baller rett i kroppen på hverandre, kalte Tsitsipas sin motstander blant annet for en mobber.

Etter kampen ble de to kamphanene ilagt bøter.

Kyrgios fikk en bot på 4000 amerikanske dollar (rett i underkant av 40.000 norske kroner) for ordbruk, mens Tsitispas fikk en bot på 10.000 amerikanske dollar, rett i underkant av 100.000 norske kroner, for usportslig oppførsel.