Hoppkontrolløren slår tilbake: – Det var likt som alltid

ZHANGJIAKOU (VG) Hoppsjef Clas Brede Bråthen mente kontrollen ble gjort på en annen måte enn vanlig under mix-lagkonkurransen. Aga Baczkowska, ansvarlig for utstyrssjekken, avviser dette.

DISKET: Silje Opseth var en av hopperne som ble disket under mixed-konkurransen i hopp.

9. feb. 2022 08:42 Sist oppdatert 20 minutter siden

– Draktene vi kontrollerte, var i strid med FIS-reglene, slår polske Baczkowska fast overfor VG.

Mandagens mix-lagkonkurranse ble omtalt som et skandalerenn etter at fire nasjoner fikk en disk på kvinnesiden. Det gjaldt begge de norske Anna Odine Strøm og Silje Opseth, samt tyske Katharina Althaus, østerrikske Daniela Iraschko-Stolz og japanske Sara Takanashi.

Silje Opseth sa i etterkant at kontrollen av hoppdressen ble utført på en annen måte enn tidligere. Clas Brede Bråthen pekte på to klare forskjeller: At tre personer utførte kontrollen – ikke én som er vanlig. Og at utøvere ble kontrollert med armene over hodet – ikke 30 centimeter ut mot siden bare.

KONTROLLØR: Aga Baczkowska er ansvarlig for utstyrssjekken for hopperne i OL.

Bråthen omtalte det som den mørkeste dagen i hopphistorien, og mente det kun var Det internasjonale skiforbundet (FIS) sitt ansvar.

Aga Baczkowska, som er ansvarlig for utstyrssjekken for kvinnene i FIS, svarer nå på kritikken:

– Måleprosessen er helt lik som alltid. Dressen sjekkes mot kroppsmålene den aktuelle dagen. Kroppen blir målt i en spesifikk posisjon, mens dressen blir målt på bordet.

Fakta Slik er utstyrsreglene: Avstand mellom hud og hoppdress kan ikke overstige tre centimeter for menn, og fire cm for kvinner. Luftgjennomstrømningen i hoppdressen skal ikke overstige 40 liter.

Stoffet på hoppdressens ermer skal ikke gå nedenfor kulen på håndleddet

Glidelåsen i hoppdressen skal være helt tiltrukket i halsen, for å unngå økt luftgjennomstrømning. Maks skilengde er 145 prosent av kroppshøyden. En hopper som er 180 centimeter høy kan maksimalt ha ski som er 261 centimeter lange. Hoppere som har BMI på under 21 må nedjustere lengden på skiene i henhold til en tabell. Hoppsko skal passe foten. En hopper som bruker størrelse 42 kan altså ikke hoppe med størrelse 45. Rundmålet på en hoppdress, avstanden mellom hud og stoff, skal være maksimalt tre centimeter. Fra kne til ankel kan det være litt større for å få plass til hoppsko. På dressen er det montert et uelastisk magebelte som skal hvile på hoftekammen. Her er rundmålet null centimeter. Formålet med magebeltet er at hopperen ikke skal kunne flyttet på stoffet for å skaffe seg bedre bæreflate i flyfasen. Kilde: FIS-regler oppdatert november 2021 Vis mer

Hun forklarer hvorfor tre personer utførte kontrollen. Renndirektør Chika Yoshida og en kontrollør fra kontinentalcupen var også med.

– Jeg fikk bistand (av de to andre kontrollørene, red. anm) for å få fortgang på kontrollen.

– Hva må lagene endre?

– Lagene skal tilpasse sine dresser etter FIS’ sine regler.

VURDERER FREMTIDEN: Sara Takanashi.

Sara Takanashi var blant hopperne som ble disket, og hun var synlig i tårer på vei ut av arenaen. I etterkant har hun uttalt seg om hendelsen.

– Til alle som støtter det japanske laget, jeg beklager veldig at min diskvalifikasjon ødela for medalje til det japanske laget, skriver Sara Takanashi på Instagram.

Hun var en av en rekke hoppere som ble diskvalifisert under mandagens lagkonkurranse. Allerede etter den individuelle konkurransen sådde hun tvil om sin egen fremtid.

– Jeg kan ikke tenke på det akkurat nå, sa hopperen ifølge Japan Times.

I TÅRER: Takanashi (i sort) var tydelig preget etter rennet.

Etter å ha blitt disket, gikk hun ut og beklaget i sosiale medier, før hun igjen understrekte at det ikke er sikkert at hun fortsetter:

– Jeg må tenke på min fremtid i konkurranser.

At en av hoppsportens største stjerner nå antyder at karrieren kan være over etter mandagens «forestilling», får Norges egen stjerne Maren Lundby til å reagere.

– Det sier litt når vår aller største stjerne vurderer å legge opp etter gårsdagens OL-konkurranse. Det er trist, det, skriver Lundby på Twitter hvor hun har delt et innlegg om Takanashi.