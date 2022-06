Warholms VM-skjebne: – Foreløpig ikke tilbakefall

18 dager før VM starter er Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes fortsatt optimistisk med tanke på at verdensrekordholderen skal bli klar til mesterskapet i USA – vel å merke med noen forbehold.

KJENT BILDE: Karsten Warholm vant VM-gull for andre gang på rad i 2019 og OL-gull i fjor høst – begge gangene foran amerikaneren Rai Benjamin (t.h). Bildet er fra før start i Tokyo for 11 måneder siden.

– Det er jo fremgang, sier Leif Olav Alnes til VG mandag.

Det er tre uker siden Norges regjerende verdensmester på 400 meter hekk pådro seg en skade på høyre lårs bakside under sin sesongdebut i Rabat i Marokko. For syv dager siden svarte OL-gullvinneren at han absolutt var klar på at det kunne gå – på spørsmål om VM var innen rekkevidde.

Da var han noen dager tidligere kommet tilbake fra et behandlings- og rehabiliteringsopphold hos den kjente tyske legen Hans-Wilhelm Müller-Wohlfart i München, etter anbefaling fra toppsjefen for Warholms utstyrssponsor, norske Bjørn Gulden.

– Vi må skynde oss langsomt. Det er en skummel type skade, som vi ikke ønsker skal bli slått opp igjen, sier Leif Olav Alnes – 19 dager før VM-kvalifiseringsheatene på 400 meter hekk 16. juli på USAs vestkyst.

Han minner om at det kommer mesterskap etter dette, friidretts-EM i august, et nytt VM neste år og Paris-OL 2024. Alnes mener at de kunne tatt høyere risiko for å få Warholm Eugene-klar, hvis det hadde vært hans siste internasjonale mesterskap – som det ikke er ment å være.

– Vi må ta riktig risiko, sier han.

Leif Olav Alnes valgte ikke å være til stede for å følge opp «sine» utøvere Amalie Iuel og Elisabeth Slettum under friidretts-NM i Størdal siste uke. Han fulgte bokstavelig talt i stedet Karsten Warholm tett under hans treningsøkter i Oslo.

– Foreløpig har det ikke vært noen tilbakefall, sier Leif Olav Alnes.

Friidrettsforbundets sportssjef Erlend Slokvik uttaler mandag til NTB at «det er en sannsynlighet for» at Warholm vil bli klar til VM.

– Per dags dato ser det ut til at han rekker det. Det er i rute, sier Slokvik.

På den annen side understreker Leif Olav Alnes at «utfallet» ikke er gitt.

Warholms treningsøkter foregår, som han uttrykker det, mer eller mindre på vanlig vis. Med ett viktig forbehold. Han kjører ikke på for full spiker ennå, som han må ha vært i stand til før han eventuelt står på startstreken klokken 22.20 i staten Oregon om snaut tre uker.

FINALE-SUVEREN: Rai Benjamin mistet rytmen over andre hekk og lå bak Khallifah Rosser (3. plass) over nest siste hekk – men vant til slutt 33/100 Trevor Bassitt i det amerikanske mesterskapet søndag.

– Det handler om å være rasjonell. Realistisk. Med en metodisk tilnærming. Vi kan ikke håpe, vi må agere. Ellers er vi optimistiske – som alltid. Men hvis veien svinger, må vi også svinge. Vi kan ikke opptre slik: «Jeg går rett på, samme hva vi støter på», påpeker Leif Olav Alnes.

Under normale omstendigheter ville duoen reist til USA i alle fall ni dager før mesterskapsstart for å utligne tidsforskjellen Norge og den amerikanske vestkysten (ni timer). Under nåværende omstendigheter kan den tidsplanen bli annerledes.

Søndag kveld norsk tid vant Rai Benjamin (24) det amerikanske VM-uttaket på 400 meter hekk med tiden 47,04 sekunder, ifølge amerikanske medier etter covid-sykdom og trøbbel med en lårmuskel. Det er inneværende sesongs beste tid i verden. Benjamin tok OL-sølvmedaljen med 46,17 da Warholm vant OL-gull og satte verdensrekord med 45,94 i Tokyo for 11 måneder siden.

Trevor Bassitt (24) tok 2. plass bak Benjamin på VM-stadion i Eugene med 47,47, foran Khallifah Rosser (26) med 47,65. De løp for første gang under 48 sekunder og er klare for VM.

Brasilianeren Alison dos Santos (22), som tok bronsemedaljen i OL, innehar sesongens nest beste tid i verden med 47,23 – satt i Eugenes Diamond League-stevne 28. mai.