Sander Sagosen giftet seg

Lørdag fikk håndballstjernen Sander Sagosen (26) sin «dronning» i Hanna Bredal Oftedal (27).

STJERNEKYSS: Hanna Bredal Oftedal og Sander Sagosen klinte til etter en seier under EM i Trondheim 2020.

26. juni 2022 09:23 Sist oppdatert nå nettopp

– Just married my queen, skriver Sagosen i en Instagram-story, der både han og Oftedal viser frem ringene, natt til søndag.

Sagosen pådro seg et ankelbrudd i starten av juni, og har siden gjennomgått en velykket operasjon.

I et intervju med VG for halvannen uke siden fortalte han at bryllupet nok ikke ville bli helt som planlagt.

– Det er noe av det tyngste med hele greia. Alt jeg går glipp av på håndballbanen kan jeg antagelig få oppleve senere. Men gifte meg skal jeg forhåpentligvis gjøre bare en gang i livet, sa Sagosen til VG.

– Jeg regner med at jeg må gifte meg på krykker. Jeg får ikke belaste foten. Så blir det sikkert rullestol utover i kveldstimene. Slik at jeg får bli med på festen litt også.

Sagosen fortalte også at mange av planene som var lagt for bryllupsreisen ville bli utsatt som følge av skaden.

Hanna Bredal Oftedal har selv landskamper i håndball, men måtte legge opp på grunn av en fotskade i 2019. Hun er den yngre søsteren til kvinnelandslagets Stine Bredal Oftedal.

SØLVFEST: Sander Sagosen og Hanna Bredal Oftedal på etterfesten etter Norges VM-sølv i 2019.

Sommeren vil i stor grad tilbringes i Norge for å bli frisk etter skaden for Sagosen, som mener han får den beste oppfølgingen i verden på Olympiatoppen.

Trønderens klubblag Kiel har anslått at 26-åringen vil være borte fra håndballbanen i seks til åtte måneder.

– Seks til åtte måneder er «worst case». Det er lang tid. Med god oppfølging håper jeg legge ned den innsatsen som må til de neste månedene. Så er jeg tilbake raskere enn det, sa Sagosen til VG midt i juni.

Sagosen har tidligere blitt kåret til verdens beste håndballspiller, og er naturlig nok en spiller Norge vil ha på laget i vinterens VM.

VM starter 13. januar, altså om seks og en halv måned.

– Selvsagt har jeg ekstremt lyst til å være med i VM. Det er sånn det er. Men nå bruker jeg ikke mange kalorier på det. Først må jeg bli frisk, «fit» og smertefri. Så kan jeg begynne å tenke på å gå på banen igjen, fortalte Sagosen i VG-intervjuet.