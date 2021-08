Zuccas stjernekompis i pengetvist: – Håper han signerer

JORDAL AMFI (VG) Mats Zuccarello (33) kan risikere å måtte vinke farvel til sin nye lekekamerat Kirill Kaprizov (24) etter bare én sesong.

LIKE LEKER BEST: Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello feirer en Wild-scoring – nemlig Zuccarellos mot Colorado Avalanche en uke etter hans comeback i februar forrige sesong.

– Ja, ja, svarer Mats Zuccarello på spørsmål om han følger med på «den utviklingen».

Spørsmålet er om Kirill Kaprizov etter sin suksessrike debutsesong for Minnesota Wild - i spann med Zuccarello - vil undertegne Wilds tilbud om langtidskontrakt (fem til åtte år): Rundt 80 millioner kroner per sesong.

Eller om han lar seg friste og overtale av gamleklubben CSKA Moskvas angivelige «forslag» til kontrakt: 90 millioner for kun én sesong.

Deadline for en endelig avgjørelse skal være 1. september, tre dager etter at Mats Zuccarello og Norge har spilt sin siste - og antakelig avgjørende - kamp mot Danmark i OL-kvalifiseringen i Jordal Amfi.

– Jeg har pratet litt med ham og håper det ordner seg. Jeg blander meg ikke inn i kontraktsnakket hans, jeg bare hører hvordan det går. Vi prater sammen som kompiser. Men var det opp til meg, tror jeg det går. Er du først kommet til NHL; selv om KHL er en god liga, er det noe eget ved NHL, sier Mats Zuccarello etter ishockeylandslagets morgenøkt tirsdag.

Fakta OL-KVAL MED ZUCCA Mats Zuccarello (33) er klar for Norges OL-kvalifiseringskamper mot Sør-Korea, Slovenia og Danmark i Jordal Amfi 26. til 29. august. 26. august: Norge-Sør-Korea klokken 19.00 27. august: Norge-Slovenia klokken 21.00 29. august: Norge-Danmark klokken 16.00 Vinneren av gruppespillet er kvalifisert for OL-turneringen – bestående av 12 nasjonslag – i Beijing i februar neste år. Vis mer

Kirill Kaprizov ble 20 år gammel matchvinner i spilleforlengelsen da det russiske ishockeylandslaget – den gang under betegnelsen OAR (Olympic Athlete from Russia) – vant OL-gull i Pyeongchang.

Foran siste NHL-sesong lot han seg endelig overtale til å bytte beite fra CSKA Moskva til NHL og Minnesota Wild. Da Mats Zuccarello i februar gjorde comeback etter skadefravær, «klikket» det nær umiddelbart mellom nordmannen og Kaprizov.

Duoen fant hverandre på alle mulige og så å si umulige vis på isen. Utenfor snakket de også samme språk og ble gode kompiser.

Mats Zuccarello scoret 11 mål og la 24 målgivende pasninger i løpet av 42 kamper i grunnserien. I første sluttspillrundes syv kamper mot Vegas Golden Knights sto han for totalt tre målgivende pasninger.

Kirill Kaprizov spilte 55 av 56 kamper i grunnserien. Russeren scoret 27 mål og la 24 målgivende pasninger. I sluttspillet og Stanley Cup scoret han to mål og la en målgivende pasning. Deretter ble han kåret til Årets nykommer i NHL. Det ga ham mildt sagt meget gode kort i kontraktforhandlingene foran neste sesong, som starter i midten av oktober.

Så gode at de ser ut til å ha skåret seg helt, etter at de ifølge The Athletic startet i mars.

Michael Russo, journalisten som følger Minnesota Wild tettest, har tidligere skrevet at klubbens sportssjef i forhandlingene med Kaprizovs agent skal ha lagt lukrative tilbud på bordet – i størrelsesorden ni millioner dollar per sesong over syv til åtte år.

Til nød fem til seks år.

Det vil si 80 millioner kroner per sesong, og totalt 560 til 640 millioner kroner – alternativt 400 til 480 millioner. Motkravet fra Paul Theofanous, som også er agent for blant andre New York Rangers’ Artemi Panarin (cirka 100 mill. per sesong), skal på vegne av Kaprizov være færre antall år/mer penger.

Der står visstnok partene, mens deadline for å komme til enighet nærmer seg ubønnhørlig.

Spesielt etter at CSKA Moskva nå skal ha kommet på banen med tilbud på 10 millioner dollar (snaut 90 mill. kroner). KHL-klubben høyner med andre ord med rundt ni millioner kroner. Vel å merke for én sesong.

Tilbudet skal ifølge NHL-kilder tre i kraft hvis ikke Minnesota Wild og Kirill Kaprizov er kommet til enighet 1. september.

Kaprizov spilte tre sesonger for CSKA fra 2017 til 2020.

NHLs best betalte spiller er Edmonton Oilers’ Connor McDavid. Hans femårskontrakt er verd 12,5 millioner dollar per sesong (112 mill. kroner). Mats Zuccarello undertegnet en femårs kontrakt med Minnesota Wild foran 2019/20-sesongen. Den gir Zucca en utbetaling (før skatt) på seks millioner dollar (55 millioner kroner) per sesong til og med 2023/24.