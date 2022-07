Medaljehåpet manglet noe helt essensielt da han ankom VM-byen: – Det var litt stress!

Pål Haugen Lillefosse (21) er på plass i Eugene for VM i friidrett i USA, og har omsider fått utstyret han trenger på plass.

Pål Haugen Lillefosse er klar for å hoppe i USA.

Pål Haugen Lillefosse ankom delstaten California i USA torsdag for drøye to uker siden, for å starte oppladningen til VM i friidrett.

Da landet han uten å ha med seg sitt viktigste konkurranseutstyr: stavene sine.