FIS gjør endringer: Kvitfjell mister renn

Etter 29 år på rad med utfor og super-G for herrer i Kvitfjell er det slutt: De tradisjonsrike rennene ligger an til å fjernes fra FIS-kalenderen kommende sesong.

Her er Kjetil Jansrud, fra Gudbrandsdalen, på vei ned Kvitfjell-løypa for aller siste gang i karrieren, i mars i år. Neste år ville han uansett ikke kunne konkurrert på hjemmebane.

15 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det får VG bekreftet av kilder med kjennskap til det pågående kalenderarbeidet i FIS.

Fartsdisiplinene for herrer har vært et fast innslag i Kvitfjell siden 1993, året før OL på Lillehammer. Men i 2022/2023-sesongen vil det i stedet være kvinnerenn i Gudbrandsdalen.

– Vi skal levere fantastiske kvinnerenn, og så jobber vi for å få herrene tilbake i 2024, samt verdenscupavslutningen i 2025, sier organisasjonsleder Ole Kristian Kirkerud.

I den foreløpige FIS-kalenderen ligger amerikanske Aspen inne den helgen herrene normalt har konkurrert i Kvitfjell.

Skipresident Erik Røste sitter også i FIS-styret. Han understreker det positive i at Ragnhild Mowinckel og andre kvinner nå får konkurrere i Kvitfjell.

Røste sier forbundet har jobbet i ti år med dette.

– Samtidig har vi arbeidet aktivt for at Norge også skal få videreføre den lange tradisjonen på Kvitfjell for mennene. Dette ikke minst med tanke på den posisjonen de mannlige utøverne har internasjonalt. Norges Skiforbund vil gjøre alt vi kan for at både kvinnene og mennene får kjøre world cup i Norge i åren som kommer. Som en stor og dominerende alpinnasjon, er dette viktig for interessen, sier Røste til VG.

JOBBER FOR KVITFJELL: Erik Røste, styreleder i skiforbundet og styremedlem i FIS.

Mer USA

Nytt sted i kalenderen er Palisades Tahoe, som ligger ved den amerikanske OL-byen Squaw Valley, der det skal arrangeres tekniske øvelser.

Den svensk-engelske milliardæren Johan Eliasch har tjent store penger som eier av alpinbedriften Head. I løpet av sitt første år som FIS-president presser han nå gjennom omfattende endringer i alpinsporten.

VG vet at måten dette gjøres på skaper irritasjon både i Norge og andre land i Europa. FIS har avslått VGs intervjuforespørsel med Johan Eliasch.

Tidligere i dag, fredag, gikk langrennssjef i FIS, Vegard Ulvang, ut i VG og sa at han er bekymret for utviklingen i organisasjonen. Han mener FIS har blitt mer lukket under den nye presidenten.

– Jeg skulle gjerne hatt møte-dokumentene skriftlig og formelt for å vite hva som er diskutert. Det er betenkelig. Jeg savner møtereferat for å vite hvilke vedtak som blir fattet, sier OL-helten fra 1992. Det var rutine under det gamle regimet, sa Ulvang.

På Kvitfjell nekter Ole Kristian Kirkerud å deppe.

– Dere jobber for to kvinnerenn og to herrerenn i 2024. Vil det gjøre det enklere å få økonomien til å gå opp?

– Det er ingen fare for arrangementet vårt. Vi skal markere 30-årsjubileum med flotte kvinnerenn i 2023. Men det er mer TV- og markedsrettigheter knyttet til herreidrett, medgir Kirkerud.