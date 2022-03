X Games-sjef ut mot kulturministeren: – En skam

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) anklages for å bruke vikarierende argumenter i et forsøk på å bli kvitt X Games i Norge.

GAME OVER? X Games i Norge kan være historie etter over 20 år denne uken. Her er Ståle Sandbech i Hafjell i 2017.

– En skam, sier X Games-sjef Henning Andersen til VG.

Han har ropt alarm mange ganger tidligere, men mener situasjonen er mer alvorlig enn noen gang denne uken: Hele fremtiden til X Games i Norge står på spill, mener Andersen og hans støttespillere på Stortinget.

På den andre siden står regjeringspartiene, anført av kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap). De har ingen planer om å fortsette den økonomiske støtten til actionsport-arrangementet.

Og på torsdag skal den norske X Games-skjebnen avgjøres på Stortinget.

– Jeg håper ikke at Ap og Sp vil ha på samvittigheten at de satt spikeren i kisten for et av verdens største arrangementer for snowboardere og skikjørere i Norge, men det er faktisk dette som står på spill, sier Fremskrittspartiets Himanshu Gulati.

Bakgrunnen er som følger:

X Games 2022 fikk 15 millioner kroner av den forrige regjeringen, men pandemien gjorde det nødvendig å utsette arrangementet til 2023. I stedet skal det arrangerers en kvalifisering på Dombås kommende helg.

Det koster 6,5 millioner kroner, tilfeldigvis det samme som X Games har igjen etter en utbetaling i 2021. Regjeringen Støre sier derfor nei til å utbetale den bevilgede summen på 15 millioner kroner.

I et brev fra kulturdepartementet, datert 3. februar i år, levnes det heller ikke store forhåpninger om fremtidig støtte:

«Det kan legges til grunn at regjeringen ikke vil prioritere tilskudd til X-Games sitt forslag til budsjettet for 2023» heter det.

Henning Andersen mener pandemien brukes mot X Games. Han håper nå å få utbetalt summen som ble bevilget av den forrige regjeringen, og at pengene kan brukes på X Games til neste år.

Alternativt lurer han på hvorfor han skal arrangere en kvalik til et arrangement som aldri vil finne sted.

– Trettebergstuen har ikke villet møte oss. Vi har kun fått møte med statssekretæren hennes i en halvtime på video. Nå raderer kulturministeren en hel kultur i Norge uten å ha snakket med oss, sier X Games-sjefen.

KULTURMINISTER: Anette Trettebergstuen (Ap) vil ikke bevilge penger til X Games i fremtiden.

VG har konfrontert Anette Trettebergstuen med påstandene i denne saken. I en e-post skriver kulturministeren:

«Jeg tar avstand fra disse beskyldningene. Den eneste grunnen til at X Games nå ikke er lovet støtte fremover er det at de har vært mottakere av statlig støtte i mange år, og vi ønsker å kunne prioritere andre. 15 millioner kroner er mye penger, og ingen er garantert støtte år etter år. Jeg har selvsagt ingenting imot X Games eller denne idretten, tvert imot».

Henning Andersen karakteriserer derimot Arbeiderpartiet som et underbruk av Norges Idrettsforbund, og mener regjeringen ønsker å kvitte seg med X Games fordi arrangementet er privat drevet, utenfor den organiserte idretten.

Andersen avviser bestemt økonomiske motiver, men sier drivkraften har vært å bygge actionsport i Norge de siste 23 årene.

Underveis i intervjuet med VG bruker han ord som «skammelig» og «umoralsk» for å beskrive det han nå opplever.

– Vi snakker ikke om penger som pløyes inn i et amerikansk konsern (X Games eies av Disney-selskapet ESPN), slik det har blitt antydet. Vi er ikke et viktig marked for ESPN. Dette handler om unge mennesker som har skapt noe helt unikt på norsk jord, sier Andersen.

X GAMES-SJEF: Henning Andersen.

Regjeringen Solberg, samt spesielt Venstre i Oslo bystyre, holdt i mange år liv i norske X Games gjennom millionstøtte.

Nå har politikere fra Fremskrittspartiet på Stortinget fremmet et forslag om at arrangementet skal få utbetalt summen på 15 millioner kroner, slik at det kan arrangeres X Games i 2023.

Det er dette forslaget det skal stemmes over på Stortinget kommende torsdag.

– Alternativet er kroken på døra for godt, sier Henning Andersen.

Han synes det er rart at både Ap, Sv og Sp opprinnelig stemte for bevilgningen på 15 millioner kroner i høst.

– Så hvorfor sa de ikke noe om dette da? Da kunne jo vi latt være å planlegge for to kvaliker til et event som vi vet ikke blir noe av. Vi har spart penger gjennom to år til et arrangement når pandemien er ferdig, sier han.

Han har Himanshu Gulati (Frp) i ryggen.

– Jeg tror den reelle grunnen for at kulturminister Anette Trettebergstuen struper støtten til X-games er at det er arrangement som står på utsiden av idrettsforbundet og det etablerte maktapparatet i idretten, som også Ap er en del av. Istedenfor å heie frem ildsjelene som har skapt et verdensledende arrangement fra ingenting i lille Norge, så skjærer man beina av under dem. Det er intet mindre enn en skam, sier Gulati.

Høyre-representant Turid Kristensen sier hun er sjokkert når regjeringen nå sier nei til X Games. Hun mener arrangøren har opptrådt redelig ved å utsette under pandemien.

– Skal vi bare støtte den organiserte idrettens arrangementer? Her snakker vi om utøvere i Norge som er utenfor det organiserte og som vil se heltene sine konkurrere på norsk jord, sier hun.

Kristensen sier hun ikke vil gi seg. I stedet vil hun fortsette samtalene med blant annet Sv i et håp om endring i revidert budsjett.