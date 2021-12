Følger ikke rådene - drar til Beijing-OL

USA, Storbritannia, Canada og Australia nekter å sende offisielle representanter til Beijing. Norge følger ikke etter.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt lar seg ikke påvirke av at en rekke land nå går til diplomatisk boikott av vinterlekene i Beijing. Hun slår fast at representanter for regjeringen reiser til Kina.

Amnesty ber regjeringen holde seg borte. De to stortingsrepresentantene Guri Melby og Grunde Almeland fra Venstre har nå fremmet forslag om at regjeringens menn og kvinner holder seg hjemme. Forslaget er ikke ennå behandlet i Stortinget. Regjeringen står fortsatt på sitt.

– Det er lang tradisjon for at den norske regjeringen er til stede på olympiske og paralympiske leker, som Norges idrettsforbunds gjester. Det er naturlig at en stor vinteridrettsnasjon som Norge har tilstedeværelse fra regjeringen for å støtte opp om våre toppidrettsutøvere, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt i et svar på e-post til Aftenposten.

USA, Storbritannia, Canada, Australia og Litauen har allerede bestemt seg for det som gjerne kalles en diplomatisk boikott av OL i Beijing. Det betyr at ingen offisielle representanter fra disse landene drar til Kina for på den måten være med på å kaste glans over arrangementet.

Norge vil være representert med kulturminister Anette Trettebergstuen på Paralympics. Hvem som reiser til OL, er det ikke tatt en beslutning om.

Virus

Akkurat nå er det bare et virus som kan forhindre norske politikere fra å reise til Kina.

– Det er fremdeles mye som er uklart når det gjelder det praktiske opplegget. Såfremt pandemibegrensningene ikke blir så strenge at det ikke blir naturlig å reise, planlegger regjeringen å være til stede, sier Huitfeldt.

Tidligere statsråd, Guri Melby fra Venstre, er blant politikerne som hadde sett at regjeringen tok et annet standpunkt. I hennes forslag til Stortinget heter det følgende:

«Representanter for offentlige myndigheter bør derimot vurdere om deres besøk til slike leker bidrar til å legitimere autoritære regimer. Siden «sportsvasking» er blitt et stadig mer utbredt fenomen, bør regjeringen ta en prinsipiell gjennomgang av sin holdning til å sende representanter for fellesskapet til konkurranser organisert av autoritære regimer.»

Modige utøvere

Brudd på menneskerettigheter mot uigurer, beskyldninger om folkemord, aktiv kamp mot demokratibevegelsen i Hongkong og undertrykkelse av tibetansk kultur er noen av årsakene til at nå også lederen av Amnesty i Norge, John Peder Egenæs, ber om en norsk reaksjon.

– Vi er på slutten av et år hvor norske idrettsfolk har vært modig i sin kritikk av autoritære regimer. Hvis politikeren som leder idrettsfeltet, fremstår svakere enn disse, sender det et svært dårlig signal om norske politikeres vilje til å stå opp for menneskerettighetene, sa Amnesty-lederen til Aftenposten tidligere.

Utenriksministeren er klar på at norsk deltagelse ikke skal være et bifall til kinesiske holdninger til menneskerettigheter.

– Norge har jevnlig uttrykt bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang, og senest i forrige uke da Kinas spesialrepresentant for europeiske saker besøkte Norge. Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere menneskerettighetene, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter og tillate uhindret adgang til regionen for FNs høykommissær for menneskerettigheter.