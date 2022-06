Her redder lånespilleren Rosenborg fra ydmykelsen: – Ubeskrivelig deilig

RBK var på vei ut av cupen. Så reddet Ole Sæter ekstraomganger, før Bryan Fiabema sikret avansement helt på tampen.

Bryan Fiabema har akkurat rundet keeper Sebastian Heggland og satt ballen i mål til ledelse for Rosenborg.

22. juni 2022 20:31 Sist oppdatert 9 minutter siden

Levanger-Rosenborg 1–2 etter ekstraomganger:

– Det er deilig. Det har vært et par vanskelige dager. Det er viktig å kjenne at man har det og kan det, uavhengig av motstander. Levanger er bunnsolide defensivt. Der er de veldig bra. Men det er unødvendig at det blir sånn her. De er bra, men vi var bedre, sier RBK-spiss Ole Sæter om kampen.