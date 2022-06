Hjelp til Lewis Hamilton kan ende med mer nedtur

Nå tar Formel 1 grep etter at Lewis Hamilton (37) meldte at «ryggen tar livet av meg» under Grand Prix-løpet sist helg. Men det hele kan faktisk ende med at Mercedes-føreren sakker enda mer bakut.

Bilen «spretter» bortover banen - noe som betyr at Lewis Hamilton får juling bak rattet. Også andre Formel 1-team sliter med det samme med de nye reglene i 2022.

FIA (det internasjonale bilsportforbundet) meldte torsdag at teamene nå skal få gjøre forandringer på bilene - av hensyn til førernes sikkerhet.

Men for Mercedes, som har slitt ekstra mye og som i tillegg ligger et godt stykke bak både Red Bull og Ferrari i 2022, kan det faktisk ende med at bilen kommer til å gå enda saktere.

Sikkerhetsrisiko

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen forklarer:

– Det som har kommet fra FIA, kan faktisk gjøre saken enda verre for dem som sliter med «porpoising». FIA skal nå se på hvor mye bilene beveger seg opp og ned. Hvis FIA mener at det er for mye bevegelse i bilen, slik at det utgjør en sikkerhetsrisiko for føreren, så må de gjøre grep. Men de som sliter med «spretting», er dels de samme som sliter med tempoet, som Mercedes.

Vi så sist helg hvordan Hamilton knapt kunne gå etter at han kom seg ut av bilen i Baku. Såkalt «porpoising», det vil si at bilene «spretter» når de kommer opp i høy hastighet, har vært et problem for flere av førerne. Carlos Sainz jr og Kevin Magnussen er blant dem som, i tillegg til Hamilton, har vært plaget med dette.

FIA (det internasjonale bilsportforbundet) har nå lyttet til klagene og vil ta grep for å få bukt med problemet. Bakgrunnen er at det kan gå ut over sikkerheten, fordi førerne blir så distrahert av «sprettingen» at det kan gå ut over konsentrasjonen. FIA skriver at tiltakene kommer etter medisinske råd.

– Urettferdig

– Kunne ikke FIA ha gjennomført en regelendring for alle, Atle Gulbrandsen?

– Det ville ha vært urettferdig for Red Bull, som har funnet ut av dette.

– Men hva skjer nå?

– Nå kan dette faktisk ende med at Red Bull stikker fra Mercedes og andre som har problemer. Ferrari kan også tape på dette. De har jo holdt tempoet til Red Bull, som - i likhet med Mercedes - har hatt problemer med «sprettingen». Så dette er virkelig ikke så enkelt, sier Atle Gulbrandsen.

Teamene skal få tillatelse til å gjøre endringer på gulvet på bilene, slik at de blir lettere å kjøre.

Motorsportsbibelen Autosports kommentator Jonathan Noble skriver at nyheten kan være både en god og en dårlig nyhet for Mercedes, som har slitt kraftig med «sprettingen».

– Mercedes er det teamet som har hatt størst utfordring med «sprettingen», og det kan bidra til at feltet blir litt jevnere.

Derfor sa Red Bull-sjef Christian Horner etter Aserbajdsjan at det ville være «urettferdig» for de teamene som ikke sliter med «spretting».

Men ifølge Noble kan det komme grenseverdier som faktisk kan være negativt for Mercedes.

Foreløpig skal FIA hente inn data, ikke minst i Canada Grand Prix til helgen, for å ha bedre grunnlag for å kunne fastsette nøyaktige regler.

Lewis Hamilton tok seg i mål som nummer fire, men han hadde store smerter i Aserbajdsjan sist helg.

– Ryggen tar livet av meg, meldte han til teamet underveis - og det fortsatt var mange runder igjen å kjøre av løpet.