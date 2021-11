Landslagstrener har testet positivt før Beitostølen

Skifolket har sin sesongåpning på Beitostølen til helgen. For kombinertløperne er det også NM. Nå har landslagstrener Thomas Kjelbotn testet positivt for corona.

KVINNE-SJEF: Thomas Kjelbotn er landslagstrener i kombinert.

Kjelbotn er hovedtrener for kvinnelandslaget, som sist vinter tapetserte seierspallen i VM med gull til Gyda Westvold Hansen og Mari og Marte Leinan Lund på sølv og bronse.

– Jeg har testet positivt. Det er overraskende i og meg at jeg ikke hadde symptomer på det daværende tidspunktet, sier Kjelbotn i et video som kombinertlandslaget har lagt ut.

– Vi tror smitten kommer utenfra i og med det store smittetrykket på skolene i Trondheim, og jeg har barn i skolealder. Vi tror at vi har fanget opp smitten tidlig, sier Kjelbotn, som bare har hatt lettere forkjølelsessymptomer - og legger til:

– Jeg holder meg utenfor laget til jeg er klarert av lege.

Kombinertløperne har NM-hopprenn i Midtstubakken onsdag og skal deretter gå langrenn på Beitostølen til helgen.

– Vi tar dette på største alvor. NM kommer til å gå som planlagt, sier sportssjef Ivan Stuan til VG.

– Det viktigste nå er at det går bra med Thomas, og det ser det ut til at det gjør. Han har håndtert dette veldig bra. Vi håper at han kan komme tilbake og jobbe med laget neste uke. Vi har verdenscup for kvinner på Lillehammer om to uker - det andre verdenscuprennet i historien.

Kombinert for kvinner er ikke på OL-programmet i 2022, men kommer trolig inn i 2026.