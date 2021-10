En rystende fortelling om fotballens mørke side

En ny dokumentar tar deg rett inn i fortellingen om en av de største skandalene moderne idrett har sett.

Blatter holdt flere pressekonferanser i forbindelse med etterforskningen av han selv og Fifa. Under denne pressekonferansen i 2015 kastet en britisk komiker pengesedler på den daværende Fifa-presidenten.

31. okt. 2021 09:00 Sist oppdatert 34 minutter siden

«Du burde sette pris på det jeg gjorde for fotballen».

Dette sier Sepp Blatter i dokumentaren The Men Who Sold the World Cup. Det er stort sett den tonen den tidligere Fifa-presidenten legger seg på under de nærmere to timene dokumentaren varer.