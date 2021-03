Narvik Hockey varsler full nedrykk-oppvask med forbundet

Norges eneste toppserielag i ishockey nord for Lillehammer – Narvik Arctic Eagles – kan mandag bli flyttet ned en divisjon, selv om et flertall av motstanderklubbene nylig ga beskjed om at de ikke vil det.

HOCKEY I NORD: Narviks toppserielag i ishockey risikerer å rykke ned en divisjon etter at sesongen ble corona-avsluttet for tre dager siden. Bildet er fra klubbens kvalifiseringsoppgjør mot Ringerike for tre år siden. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi ønsker 11 lag og at Narvik Hockey beholder plassen. Det sikrer sportslig rettferdighet, sier styreleder Njål Berge i Norsk topphockey – som er de 10 toppserieklubbenes marked- og interesseorganisasjon.

– Det er min klare mening som styreleder at Narvik bør beholde plassen, understreker han.

Ishockeysesongen i Norge ble avlyst onsdag. Det betyr blant annet at toppserien Fjordkraft-ligaen og 1. divisjon for herrer ikke vil bli fullført, og at NM-sluttspillet om kongepokalen og kvalifiseringsspillet for opprykk og nedrykk til de to øverste divisjonene ikke blir gjennomført.

I henhold til den i fjor høst vedtatte prosentberegning for rangering – i tilfelle avlysning – er Frisk Asker seriemester, selv om de i den «normale» tabellen endte på 2. plass bak Storhamar. Narvik Arctic Eagles rykker fra sin 9. plass i Fjordkraft-ligaen ned til 1. divisjon.

Selv om Grüner endte på 10. plass og sist da tabellen ble «corona-avsluttet», har nemlig Oslo-laget bedre prosentscore (16,67) enn Narvik (13,58). Grüner har imidlertid spilt 20 kamper (10 poeng), Narvik 27 (11 poeng). Sistnevnte har spilt flere kamper enn Grüner mot antatt bedre motstandere og har ikke fått spille mot Grüner på hjemmeis i Narvik.

Ringerike Panthers er, slik styreleder Njål Berge i Norsk topphockey ser det, «klar vinner» av 1. divisjon, foran Lørenskog på 2. plass: Ringerike 21 seirer og 66 poeng etter 25 kamper, Lørenskog 20 seirer og 65 poeng etter 26 kamper.

På bakgrunn av dette varsler styreleder Terje Feragen i Narvik Hockey «full oppvask med ishockeyforbundet».

– Generalsekretæren i forbundet har selv offentlig sagt at det heftet uklarheter rundt denne måten å rangere på. Det gjorde at Narvik Hockey allerede for en drøy måned siden skriftlig ba ishockeyforbundet om en avklaring rundt dette. Vi har per 18. mars ennå ikke fått svar på henvendelsen, uttaler Feragen.

– Vi ville akseptert et nedrykk basert på sportslige kriterier. Å gjøre det etter en skrivebordsøvelse som dette, er fullstendig uakseptabelt, tilføyer styrelederen.

Njål Berge opplyser at åtte av (dagens) 10 lag i Fjordkraft-ligaen for tre uker siden stilte seg bak en innstilling fra Norsk topphockey til forbundet om at Narvik og Grüner burde fredes fra nedrykk – også dersom det betyr at antall lag i ligaen må utvides.

Hans Norsk topphockey mener at 11 lag i toppserien nesten sesong ville være å foretrekke, og at den sesongen 2022/23 igjen består av 10 lag.

Hvis de «må», kan 12 lag aksepteres sesongen 2021/22.

Førstkommende mandag vil styret i Norges Ishockeyforbund avgjøre saken. Forbundsstyret besitter et suverent mandat til å sende Narvik ned en divisjon, droppe sin opprinnelige corona-kriseplan – og ikke sende Narvik ned – la Ringerike rykke opp alene eller sammen med Lørenskog.

– Noen vil bli skuffet, noen fornøyd. Det er det eneste jeg er sikker på. Det ville være meningsløst å vekte det ene foran det andre i mediene nå, svarer ishockeyforbundets generalsekretær Ottar Eide på spørsmål om hva han tror det endelige utfallet blir.

Han sier at forbundsstyret «vil høre på» Norsk topphockey og klubbene, men at det til slutt vil være forbundsstyrets beslutning mandag som gjelder.

– Vi vil ha alle varianter på bordet til diskusjon. Vi er opptatt av rettferdighet mellom divisjonene. Det er hardt satsende klubber i 1. divisjon også, sier han.

– Det er helt åpent?

– Ja, det er det, svarer Ottar Eide på VG spørsmål.