Stjerne forlenger med Byåsen: – Hun er essensiell for oss

Julie Bøe Jacobsen har skrevet ny toårskontrakt med Byåsen.

– Jeg har sagt nei til andre konkrete tilbud, sier Julie Bøe Jacobsen. Midtbacken har forlenget kontrakten med Byåsen. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

14 minutter siden

– Det er veldig mange, både i Norge og i Europa, som har trodd at Julie skulle til Danmark. Men vi har alltid hatt trua på at vi skulle få resignert henne. Når det nå er gjort, er det en seier for trøndersk håndball, sier Byåsen-trener Atle Oliver Johansen.

Julie Bøe Jacobsen ble kåret til årets spiller i Norge i fjor. Så røk korsbåndet i oktober, og playmakeren ble satt på sidelinjen. Nå bekrefter Bøe Jacobsen at hun takket nei til konkrete tilbud fra andre klubber.