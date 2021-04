Birgit Skarstein er Årets Peer Gynt: – Det er stas

Birgit Skarstein (32) hedres som Årets Peer Gynt. Roeren er på vei mot Paralympics i Tokyo. Hun tar prisen som inntekt for jobben hun å gjør for skape inkluderende fellesskap.

HEDRES IGJEN: Birgit Skarstein. Foto: Helge Mikalsen

27. apr. 2021 10:30 Sist oppdatert 8 minutter siden

Årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. Representantene på Stortinget avgjør hvem som blir årets Peer Gynt.

– Veldig gøy. Utrolig hyggelig. Det er stas at stortingsrepresentantene som stemmer denne prisen frem. De representerer folket med mange ulike interesser, verdier og synspunkter. Jeg tenker at dette viser at vi alle sammen verdsetter et inkluderende fellesskap. Det er det jeg prøver å jobbe for, sier Birgit Skarstein til VG mellom to treningsøkter på Årungen sør for Oslo.

– Birgit Skarstein er en svært verdig vinner av Årets Peer Gynt. Hun er en av Norges fremste idrettsutøvere og hun har brukt sin sterke posisjon til å fremme likeverd i samfunnet på en utmerket måte. Birgit Skarstein er et positivt forbilde som tør å bryte grenser, og hun har bidratt sterkt for å styrke situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier leder i Stiftelsen Peer Gynt, Rune Støstad.

Prisen er oppkalt etter forfatteren Henrik Ibsens sagnomsuste figur som først dukket opp i et dikt publisert i 1867.

– Jeg håper at samfunnsengasjementet jeg har utenfor idretten har en effekt og gjør en forskjell. Noe av det fine med idretten er at den er et bilde på det samfunnet vi ønsker oss. Den handler ikke om det du ikke har, men det er det du har som avgjør hvilken plass du kan ha i et fellesskap. Det som definerer oss er hvordan vi klarer å bli gode sammen. Ingen blir best alene, mener Skarstein.

Hun skal etter planen motta prisen ved Gålåvatnet i Gudbrandsdalen 24. juli. Det er allerede klart at artisten Ingrid Olava vil være på plass for å hylle Skarstein på festdagen.

Samme dag – på Sea Forest Waterway – starter Olaf Tufte & co. OL-konkurransene i Tokyo. Skarstein har gjennom mange sesonger vært integrert i det norske ro-landslaget.

– Det er viktig å huske at vi alle mennesker og ikke lar oss distrahere av utvendige ting som egentlig ikke betyr noe, sier Skarstein. Hun ble lam i beina etter en operasjon i 2009. Året før ble hun skadet i stupeulykke i Thailand.

Hun har de siste årene blitt hedret med en hel rekke priser. Sist Fredrikke-prisen fra Norske Kvinners Sanitetsforening i februar. 29. august er hun favoritt til å ta gull i Paralympics-finalen.

– Medaljer er et bilde på innsatsen vi legger ned i idretten. Men disse prisene handler om innsatsen vi gjør i samfunnet. Det betyr i bunn og grunn mer. Det er viktigere å være et bra menneske enn å gjøre det bra, tenker jeg, sier Birgit Skarstein.

Hun satt frem til 2019 i Oslo bystyre for Ap og legger ikke skjul på at hun kan tenke seg politiske roller i fremtiden også.

– Jeg synes i alle fall det er veldig spennende å være med på å påvirke samfunnet. Det er motiverende å vite at vi alle kan gjøre noe for å påvirke omgivelsene våre og det samfunnet som de etter oss skal leve i. Det er givende å kunne brekke opp svarte hull slik at andre ikke møter de samme utfordringene som meg. Jeg tror på verdien av et inkluderende fellesskap.

Men hun ser ikke for at seg at idrettskarrieren tar slutt med det første.

– Foreløpig har jeg tenkt å ro så lenge jeg kan. Jeg ser at idretten er et veldig effektivt verktøy til å kunne påvirke samfunnet.

Einar Gerhardsen ble for 50 år siden den første «Årets Peer Gynt». Grete Waitz var den første aktive idrettsutøveren som fikk prisen og er senere blitt etterfulgt av flere store idrettsnavn. Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal fikk prisen for to år siden, mens forfatteren Maja Lunde ble «Årets Peer Gynt» i 2020.

– En heftig liste med tidligere prisvinnere, mener Skarstein.

Den inneholder også sjefen for den norske satsingen mot Paralympics. Cato Zahl Pedersen fikk prisen for 40 år siden og leder Peer Gynt-klubben for tidligere vinnere.