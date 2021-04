UFC: Tre tittelkamper – tre ville avslutninger og to «skrekkskader»

Tilskuere var på plass i arenaen i Jacksonville, Florida. De fikk se Valentina Shevchenko (33) og Kamaru Usman (33) befeste sine overlegne posisjoner, mens Rose Namajunas (28) tok tilbake stråvekttittelen. Stevnet ble også preget av to stygge skader.

Advarsel – sterke bilder i artikkelen!

For første gang etter corona-nedstengningen var tilskuere tilbake i arenaen, og i VyStar Veterans Arena var det altså fullt hus med 15.000 tilskuere. Billettene ble revet bort i løpet av kort tid, til tross for smittefaren i en stat og et land der smittetallene og dødstallene fortsatt er høye.

I hovedkampen fikk Jorge Masvidal sjansen til å utfordre weltervekt-mester Kamaru Usman. Det er litt over to år siden Usman kapret tittelen, og da Masvidal forsøkte seg i fjor gikk han tiden ut og tapte klart på poeng.

VANT PÅ KNOCKOUT: Her treffer Kamaru Usman Jorge Masvidal med det avgjørende slaget i andre runde. Foto: Gary McCullough, AP

Men i natt var det ingen tvil. Masvidal kom seg igjennom første runde, men Usman virket som vanlig ekstremt sterk. Tidlig i andre runde traff han klokkerent med et høyreslag, og sendte Masvidal rett i kanvasen. Dommer Herb Dean stoppet kampen, og Usman står nå med 19 seirer og ett tap etter at han forsvarte tittelen for fjerde gang.

Det er litt over tre år siden Usman møtte Emil Weber Meek i St. Louis, og nordmannen fullførte tre runder mot den nå suverene mesteren.

– Jeg er planetens beste fighter uansett vektklasse akkurat nå, slo Usman ubeskjedent fast etter nattens seier.

AVGJØRELSEN: Valentina Shevchenko jubler etter at dommeren har stoppet kampen mot Jessica Andrade. Foto: Gary McCullough, AP

En annen overlegen mester i UFC er russiske Valentina Shevchenko. Hun forsvarte fluevektstittelen for femte gang, og brasilianske Jessica Andrade var fullstendig sjanseløs.

Det var ventet at Andrade hadde sine største muligheter ved å utfordre Shevchenko med sine bryteferdigheter. Shevchenko understreket sin overlegenhet ved å ta Andrade ned en rekke ganger, og tre minutter ut i andre runde dominerte hun Andrade fullstendig på bakken og dommeren stoppet kampen da hun pepret motstanderen med albuer og slag.

Det største problemet til Shevchenko nå er at hun ikke har noen reelle utfordrere i sin vektklasse. De to eneste tapene hun har hatt i «moderne tid» er mot Amanda Nunes, som er regjerende mester i både fjærvekt og bantamvekt. Shevchenko har gått tiden ut mot Nunes begge ganger, men tapt på poeng.

TILBAKE PÅ TOPP: Rose Namajunas får tittelbeltet av UFC-president Dana White etter nattens seier mot Zhang Weili. Foto: Jasen Vinlove, Reuters

I den tredje tittelkampen i natt kom det en aldri så liten overraskelse, i alle fall med tanke på hvordan kampen ble avgjort.

Kinesiske Zhang Weili skulle forsvare stråvekttittelen for andre gang, men amerikanske Rose Namajunas vant på teknisk knockout etter å ha truffet perfekt med et høyt spark som senket mesteren. Hun protesterte voldsomt etter at dommeren hadde stoppet kampen, men var så rystet at hun ikke klarte å stå oppreist uten hjelp.

Namajunas ble for øvrig historisk da hun ble den første kvinnelige fighteren i UFC til å ta tilbake en tittel hun tidligere har hatt. Hun ble mester i 2017, og forsvarte den én gang.

KAMPENS FØRSTE SPARK: Chris Weidman sparker Uriah Hall rett under kneet, og pådrar seg et fryktelig leggbrudd. Foto: Jasen Vinlove, Reuters

Skrekkskader

Før tittelkampene var det to stygge skader som tok all oppmerksomheten. Chris Weidman brakk leggen tvers av i kampens første spark da han forsøkte seg mot Uriah Hall.

Det benbruddet kan bety slutten på karrieren for Weidman, tidligere lettvektsmester, som nå har tapt seks av sine åtte siste kamper. Skaden minner sterkt om beinbruddet legenden Anderson Silva pådro seg i møtet med nettopp Weidman i 2013. Det er tross alt svært sjelden at det oppstår slike skader i MMA-buret.

– Jeg har ikke noe annet enn respekt for Chris Weidman, sa en rystet Hall etter at kampen var over på 17 sekunder.

Da hadde Weidman blitt fraktet ut på båre foran sjokkerte tilskuere.

– Jeg håper at han kommer seg tilbake, og hvis han gjør det skylder jeg ham en ny kamp, la han alvorstynget til.

Litt tidligere på UFC-stevnet i Florida hadde Antony Smith vunnet mot Jimmy Crute. Sistnevnte måtte gi seg etter første runde da han skadet en nerve i venstrefoten. Han klarte ikke å stå på benet.