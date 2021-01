Skrekkskade for Andrine Hegerberg: – Knust

Roma-spiller Andrine Hegerberg (27) røk korsbåndet på trening fredag. Hun skal mest sannsynlig opereres i Oslo.

KAMP: Andrine Hegerberg i kamp for Roma 11. oktober i fjor. Nå får hun en pause på grunn av skade. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

11. jan. 2021 17:22 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder fotballspilleren selv på Twitter.

– Knust over å dele at jeg har røket korsbåndet. Det er hardt å beskrive. Jeg har dedikert hele livet mitt til denne sporten og vil uten tvil gjøre alt for å komme tilbake, skriver hun.

Hegerberg spiller for Serie A-klubben Roma og har tidligere spilt for blant annet PSG, Birmingham og Stabæk.

Mamma Gerd Stolsmo forteller at hun nesten ikke trodde det hun leste da smsen fra datteren Andrine tikket inn fredag kveld.

– Det skjedde på nesten akkurat samme måte som med Ada. Det var trening, ingen nærkontakt, men hun fikk en vridning i kneet. Det er en pussig greie, sier Stolsmo til VG.

– Tålmodighet viktigst

Andrine Hegerberg signerte for Roma i juli 2019.

– Det blir operasjon. Det ligger an til at det blir i Oslo. Dette er avgjørelse som blir tatt sammen med klubben, sier Stolsmo.

Søster Ada Hegerberg har slitt med en alvorlig kneskade det siste året. For ett år siden ble det kjent at også hun hadde røket korsbåndet. I august ble hun også operert for tretthetsbrudd i leggen og hun har fortsatt ikke gjort comeback på fotballbanen.

SØSTRE: Ada (t.v.) og Andrine Hegerberg spiller fotball i Frankrike og Italia. Her fotografert i Oslo for et drøyt år siden i forbindelse med en amerikansk dokumentar om Ada. Foto: Berit Roald

– Tålmodighet er det viktigste, det er ikke noe man kan gjøre fra eller til, det tenkte Ada, nå må Andrine gjøre det samme, sier Gerd Stolsmo.

Etter operasjonen venter opptrening.

– Ada og Andrine har snakket sammen flere ganger etter det skjedde. Ada har sagt at dette går bra, sier fotball-moren.

Etter operasjonen regner hun med at datteren blir i Oslo en stund.

– Hun må la dette ta den tiden dette tar, det er det viktigste, sier Stolsmo.