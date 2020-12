Nærbø møtte overmakten, nå lover Haugseng forsterkninger

Elverum - Nærbø 37–29: Nærbøs ungdommer ble bokstavelig talt et par hakk for små i cupfinalen mot Elverum. De blåhvite har planen klar for å ta et jafs innpå.

Stjernespilleren Josef Pujol ledet an da Elverum ble et par nummer for stor for Nærbø i NM-finalen, her er det Rassin Haugseng og Stian Vigre (4) som må gi seg. Fredrik Hagen

29. des. 2020 19:40 Sist oppdatert én time siden

Hamar/Aftenbladet: - Det blir litt mye mannfolk som ungdom som gjør at Elverum vipper kampen til seg. Vi treffer heller ikke på samspillet mellom forsvar og keeper, sier Rune Haugseng når han forklarer nederlaget i Boligpartner Arena på Hamar.

– Vi skal ha en makskamp for å slå Elverum, i stedet tapte vi hperioder med tre, fire mål og kom bakpå. Men for all del, vi tapte for Norges udiskutabelt beste lag, sier medtrener Heine Jensen.