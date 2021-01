Reagerer sterkt på idrettstiltak: Frykter å miste barn som trenger det mest

Idrettsleder Roger Gjelsvik forstår ikke regjeringens idrettstiltak.

Roger Gjelsvik er mangeårig idrettsleder i TIF Viking, et av Bergens største idrettslag. Jim Rune Bjorvand

3. jan. 2021 20:25 Sist oppdatert 7 minutter siden

Roger Gjelsvik leder TIF Viking, et av Bergens største idrettslag. Han reagerer sterkt på at regjeringen vil at alle organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs skal utsettes helt til 18. januar.

– Jeg kan ikke forstå at det skal være nødvendig å gjøre sånne tiltak mot barn og unge, sier Gjelsvik.