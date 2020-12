EM-drømmen lever for Danmark: Kan møte Norge

KOLDING (VG) (Danmark-Spania 34–24) Sandra Toft sto som en vegg. Drømmen om EM-medaljer lever for Danmark. Norge kan få danskene som semifinalemotstander fredag.

BEST: Sandra Toft imponerte med en redningsprosent på 55 i den omgangen hun spilte mot Spania. Foto: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

13. des. 2020 21:57 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I utgangspunktet er Danmark den motstanderen håndballjentene aller helst vil ha. Toft & co. er slått 13 ganger på rad. Men nå er vertsnasjonen på gang i Herning.

– En utfordring kan være at de har et godt keeperpar i Toft og Tina Reinhardt, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele til VG. Tidligere Larvik-spiller Toft reddet 12 av 22 skudd – 55 prosent – av de spanske skuddene før pause. Dermed var kampen avgjort og Toft så 2. omgang fra innbytterbenken.

– Hun viser verdensklasse, sier Lærke Møller – ekspert for dansk TV 2. Toft har slitt med hofteproblemer inn mot EM og sier hun merker fem kamper på stripe.

– Men jeg står best hvis jeg har litt vondt, hevder målvakten som til daglig spiller i franske Brest.

Les også Henny Reistad (21) imponerer – bekrefter interesse fra flere storklubber

For å komme til semifinalen må Danmark slå Russland. Den spilles parallelt med Norges kamp Ungarn tirsdag kveld. Med russisk seier kan Frankrike bli Norges motstander i semifinalen.

Svele foretrekker uansett Danmark.

– Jeg tror Danmark er lettere å møte enn Russland og Frankrike. Et lag Norge kjenner godt. De ble slått i to kamper rett før EM i kamper hvor Norge mente å ha mye å gå på. Så selvtilliten er på plass mot danskene, sier Svele.

Stine Bredal Oftedal har ikke opplevd tap for Danmark siden en oppkjøringskamp til EM i 2014.

– For så vidt hadde det vært fint å møte i Danmark. Men når vi står i en semifinale så blir den tøff uansett. Foreløpig så tenker jeg at vi skal slå dem vi får uansett hvem det blir, sier kapteinen offensivt.

Nora Mørk scoret på straffene, men hadde en god del innkjøringsproblemer da Norge slo Danmark 27–25 og 29–26 i Vejle en uke før EM-åpningen

– Det var nyttig for oss å få de to kampene mot Danmark. Vi spilte ikke bra og overbeviste ikke, men vi vant, understreker Mørk som har hevet både spillet og skuddene flere hakk i de fem EM-kampene.

Hun tror både regjerende OL-vinner Russland og regjerende europamester Frankrike er bedre enn danskene. Frankrike slo Danmark ganske kontrollert 23–20 sist uke.

– Vi vet at Russland og Frankrike kanskje er et hakk til opp fra Danmark. Vi må treffe toppnivået vårt uansett. De ser virkelig sterke ut, sier Mørk og tar ingen ting for gitt i EM-avslutningen.

Les også Til sammen 62 dager ute etter corona: – Det var utrolig frustrerende

Esbjerg-trener Jesper Jensen ledet Danmark for 10. gang og er i ferd med å få grepet på et landslag som ikke har tatt EM-medalje siden de tapte finalen for Norge - med Katrine Lunde på laget - for 16 år siden.

– Vi gjør en superfet prestasjon, beskriver sentrale Line Haugsted.

I tillegg til Sandra Toft var den raske bakspilleren Mia Rej god med sine seks scoringer på VM-toer Spania. Trine Østergaard viste solid form med fem mål fra høyrekanten. Danmark var sterke i kontringer, men gjorde også mange feil i en kamp der de to lagene til sammen gjorde over 30 tekniske blundere.

Nå venter Russland. Danmark må vinne for å komme til semifinalen.

– Vi er fysisk veldig god forfatning og den kampen ser vi frem til, sier Jesper Jensen.