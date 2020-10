11 nordmenn syklet landevei-VM, men Mille Johnset får ikke delta i terreng-VM: - Rart

Nylig syklet 11 nordmenn VM på landevei. Ingen får sykle VM i terreng. – Vi leker ikke med folks liv, sier sykkeltopp.

Mille Johnset ved VM-løypa i Østerrike. Hun får ikke sykle for Norge i mesterskapet. Foto: Privat

9. okt. 2020 18:09 Sist oppdatert nå nettopp

Mens 11 utøvere syklet VM på landvei i Italia, er ingen nordmenn på startstreken i VM i terrengsykling i Østerrike denne uken. Begrunnelsen fra Norges Cykleforbund er koronapandemien og for dårlige smittevernregler.

Det reagerer Mille Johnset på. Utforsyklisten trodde at ingen norske syklister kunne delta i internasjonale mesterskap, men stusset da Norge sendte deltakere og støtteapparat til Italia i september.

Roser smittevernet

– Jeg syntes i utgangspunktet det var en bra avgjørelse av forbundet. Det som er litt dårlig, er at forbundet velger å sende utøvere til VM i landevei når det fortsatt er korona, sier 19-åringen.

Hun tok sølv i utfor i fjorårets junior-VM og skulle gjerne deltatt i årets seniormesterskap.

– Det er rart at de sender 11 stykker til Italia. 200 står på start, uten maske. Vi sykler én og én med helhjelm, sier Johnset.

Beslutningen som ble tatt 22. september gjelder både verdenscup i Tsjekkia, som ble syklet i helgen, denne ukens VM i Østerrike og EM i Sveits neste uke. Det ble rapportert om fem positive tester etter verdenscupen i Nove Mesto. Det gjør at det internasjonale sykkelforbundet (UCI) innførte obligatorisk testing for alle som reiste fra Nove Mesto og til Leogang og VM, og tre utøvere nektes å reise til VM.

For tiden er Mille Johnset i Østerrike og skal følge mesterskapet. Ifølge henne er smitteverntiltakene fra VM-arrangøren bra.

– Det UCI har gjort i Østerrike har vært bra. Utøverne må teste negativt før de kan hente akkreditering og startnummer. Alle på området må ha munnbind, og det er ikke lov med tilskuere.

I helgen kjører terrengsyklistene for medaljer i disse løypene, men Norge sender ingen deltakere. Mille Johnset er til stede som tilskuer. Foto: Privat

Fakta Mille Johnset Alder: 19. Idrett: Terrengsykling/utfor. Lag: Atherton Racing. Meritter: Tok sølv i junior-VM i 2019. Vis mer

– Risiko

Generalsekretær i Norges Cykleforbund, Eystein Thue Stokstad, sier at tiltakene under VM i Østerrike kommer altfor sent.

– Vi forsøkte å jobbe med UCI (det internasjonale sykkeforbundet) for å få på plass de samme testkriteriene i terreng som på landevei i flere uker før mesterskapet. I første omgang ble det ignorert, i andre omgang kommer det noe, men for lite. Testregimet var ikke på plass da vi valgte å trekke oss. Å organisere en VM-reise med støtteapparat på en ukes varsel blir for lite, sier Stokstad.

Han regner med at 10–15 personer ville vært involvert for Norge under mesterskapet, både utøvere og støtteapparat.

– Når vi ikke er trygge, kan vi ikke sende folk nedover. Vi har folk i støtteparatet som er risikogruppen. Disse kan i ytterste konsekvens miste livet, og utøvere kan få langtidseffekter av korona som vi ikke kjenner til. Vi står for avgjørelsen, sier Stokstad.

11 nordmenn deltok i VM i landeveissykling i Italia. Her leder Belgias Wout van Aert an i herrenes fellesstart. Foto: Luca Bettini / Pool

– Leker ikke med folks liv

Han understreker at forbundet ikke er redd for at folk blir smittet i selve konkurransene, men utenfor.

– Det er ganske godt farget rødt, hele kartet, derfor må vi være forsiktige.

Mille Johnset opplever at sykkelforbundet prioriterer landevei foran terreng, også til vanlig.

– Forbundet prioriterer landevei generelt. Landeveissykling er en større idrett og har mer penger. Men når det går dårlig i landevei, blir det dårlig for hele Sykkel-Norge.

Slik svarer Stokstad på kritikken:

– Det er ingen tvil om at UCI prioriterer landevei. Der er det mer penger. Vi ønsker selvfølgelig å ha flest mulig kvalifiserte utøvere på arrangementene. For NCF er det ikke mer om å gjøre å sende folk til landevei enn terreng/utfor. Vi kan ikke sende folk til land der vi ikke er trygge på at de blir ivaretatt. Vi leker ikke med folks liv og helse. Hvorfor var det så lite smitte i VM og Tour de France, mens fem stykker ble syke i det første rittet i Nove Mesto? Det viser litt av det vi prøver å problematisere. Det handler ikke om penger, men om trygghet for utøverne.