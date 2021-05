Utslåtte Berge: – Hjertet gikk i tusen biter

Bryteren Stig-André Berge gikk til garderoben med raske skritt. Der kom tårene.

En skuffet Stig-André Berge må finne seg i å se OL fra TV-sofaen. Foto: Privat

Nå nettopp

Tankene på at OL-billetten gikk rett vest var nesten ikke til å holde ut. 37-åringen tenkte på alle dem han hadde skuffet, som sponsorer, venner, familie og alle i Bryte-Norge. Og mest seg selv.

Han satt med hendene mot hodet. Ved kampslutt mot Murad Mammadov måtte landslagstrener Fritz Aanes skynde seg videre til Felix Baldauf, som hadde neste kamp. Uansett visste treneren at Berge måtte ha tid for seg selv. Ingen ord kunne hjelpe og i hvert fall ikke trøste.

Historisk nedtur

Denne lørdagen ble et svart kapittel i norsk brytehistorie og ikke bare for profilen som har vært med i de tre foregående OL. For første gang i historien har ikke Norge brytere i OL.

– Hjertet gikk i tusen biter, sier Berge når han skal forklare hvordan han hadde det der og da.

Før kampen følte han seg pigg.

– Da jeg sto opp på morgenen, følte jeg med som en «happy camper». Forberedelsene hadde vært bra, humøret var på topp, vekten var fin. Og så får jeg det likevel ikke ut når det gjelder mot armeneren. Jeg klarte ikke å ta de nødvendige poengene, og det gjenspeiler seg for hele gruppen.

Berge i 60 kg-klassen tapte 1–4 i poeng.

Veteranen er ikke ute etter å legge skylden på noen. Da Aftenposten prater med ham sent lørdag ettermiddag, er troppens eldste tilbake på hotellet. Han har snakket med kona der hjemme i Rælingen. Paret venter sitt andre barn i juni, og det blir i alle fall et høydepunkt i sommer. Likevel er det vanskelig å akseptere at det ikke blir noen tur til Tokyo.

Han hadde forberedt seg i fem år.

– Dette var en drøm jeg hadde jobbet for i mange år. Når det ikke går, er det fælt. Foruten familien min, som jeg elsker høyest av alt, elsker jeg brytingen. Den idretten betyr så mye, for det er jobben min.

Fakta Stig-André Berge Født: 20. juli 1983 Sivilstand: Gift, snart to barn Klubb: Oslo bryteklubb Stil: Gresk-romersk Klasse: 60 kg Meritter: OL-bronse (2016), VM-bronse (2014), tre EM-sølv, 13 NM-titler og to kongepokaler Vis mer

Fortjener det ikke

Berge vil ikke analysere hva som gikk galt sånn umiddelbart. Han trenger tid. Toppidrettsutøveren kan likevel slå fast at ikke bare han, men også de andre, ble tatt av stundens alvor. Det skal ikke være noen unnskyldning, fordi det er likt for alle som visste hva som gjaldt denne helgen i Sofia.

– Vi fortjener ikke å være i OL, slår Berge fast.

Landslagstrener Fritz Aanes brukte sterke ord overfor utøverne:

– Dere har skjemt oss ut.

Han syntes det rett og slett det er flaut at utøverne ikke fikk det til. Samtidig sparer han ikke seg selv og mener at kontrakten, som går ut i 2024, bør vurderes av Norges Bryteforbund.

– De må finne ut om jeg er rett mann for oppgaven. Det er rettferdig.

Aanes er ikke i tvil om at de aktive underpresterte i OL-kvalifiseringen.

– Det var sårt og vi må finne ut hvorfor.

Les også Denne OL-helten gir seg på landslaget før OL

Blir det VM med Stig-André Berge i Oslo i oktober? Foto: Terje Pedersen/NTB

Tilbake til hverdagen

En slukøret landslagstropp drar hjem mandag. Berge, Grace Bullen, Iselin Solheim, Morten Thoresen, Per Anders Kure, Felix Baldauf og Oskar Marvik har alle noen sår å slikke. VM på hjemmebane i Oslo i oktober er et lite plaster.

– Hva nå – blir det VM?

– Det vet jeg ikke, men kjenner det hvert år som går at det blir vanskelig å holde følge med ungdommen. Det er en ærlig sak. Jeg har bare sagt at jeg skal gi meg på vei ned, og jeg er ikke så langt unna nå, sier Berge.

Han vil ikke ta avgjørelsen om VM-start på en slik tung dag.

– Nå blir det vel ikke noen OL-tatovering. Du har tre på fra før?

– I så fall må det bli en logo med et kryss over. Jeg kommer jo ikke dit.