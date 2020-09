Tour de France-suksessen er ikke fullt så suveren lenger

De vant syv av de åtte siste Tour de France. I år bommet storlaget med den norske sportsdirektøren.

Fjorårsvinner Egan Bernal (nr. to fra venstre) fra Ineos må se at konkurrentene siger fra ham opp fjellet hvor han sviktet. Sammen med seg (t.h.) har han lagkamerat Michal Kwiatkowski. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / X01348

10 minutter siden

Før het de Sky og vant Tour de France år etter år – omtrent som de ville. I fjor hadde de skiftet navn til Ineos. Fortsatt vant de Tour de France. Men denne gangen ikke så suverent som tidligere. Nederlandske Jumbo Visma viste seg frem, og Julian Alaphilippe ledet store deler av touren. Det var et frempek til det som skulle skje i 2020.

Laget som har dominert internasjonal sykkel i 10 år, er ikke med i vinnerkampen lenger. Da kaptein Egan Bernal sviktet på klatreetappen før siste hviledag, var alt håp ute for laget med det største budsjettet, de største stjernene og de høyeste lønningene. De som hadde ligget i front og vært sjefen over det meste fra første til siste etappe, er ikke der lenger.

Les også Fransk Tour-håp kollapset: – Et totalt sammenbrudd

Ikke vinnerlag

Det viser seg at Team Ineos ikke hadde med noen vinner denne gangen. Borte er Geraint Thomas som er henvist til det noe mindre rittet Tirreno Adriatico. Et oppvarmingsritt til Giro d’Italia som går i oktober, hvor han skal være med.

Fakta De siste 10 Tour de France-vinnerne 2011: Cadel Evans, BMC 2012: Bradley Wiggins, Sky 2013: Chris Froome, Sky 2014: Vincenzo Nibali, Astana (Skys Froome måtte bryte etter tre velt i løpet av to etapper) 2015: Chris Froome, Sky 2016: Chris Froome, Sky 2017: Chris Froome, Sky 2018: Geraint Thomas, Sky 2019: Egan Bernal, Ineos (tidl. Sky) Vis mer

Borte er Chris Froome som er på vei bort fra laget til Israel Startup Nation. Dermed falt ansvaret på Egan Bernal. Fjorårsvinneren skulle rydde plass til en åttende triumf for laget i løpet av ni år.

Les også Kämna sikret etterlengtet Bora-seier i Tour de France

Kritikk

At Ineos droppet to av sine britiske superstjerner, ble fort en snakkis i sykkelmiljøet.

Bradley Wiggins, som vant Tour de France i 2012 som Sky-rytter, var kritisk til at den allmektige teamsjef Dave Brailsford droppet Geraint Thomas til Touren.

– Uten Geraint mangler laget noe. I form ville han i høyeste grad vært en som kunne ha vunnet, sa Wiggins, som nå har lagt opp, til Eurosport.

Wiggins mener også at det ville vært en styrke for laget å ha med Thomas selv om Egan Bernal skulle være mannen å kjøre for.

Egan Bernal kommer ikke til å dominere årets Tour de France. Bak kan du se Wout van Aert fra Jumbo Visma som har tatt over dominansen som Sky en gang hadde i rittet. More Thibault Camus / AP De to vrakede. Chris Froome (t.h.) og Geraint Thomas under Tour de France i 2018. Det året vant Thomas. More Christophe Ena / AP

Dave Brailsford nektet å snakke med mediene og svare på kritikk for laguttaket på hviledagen mandag. Men Ineos’ norske sportsdirektør Gabriel Rasch var klar på at vrakingen av stjernene ikke var vanskelig. Criterium de Dauphiné er det store oppkjøringsrittet til Tour de France. Froome og Thomas presterte ikke.

Brailsford bestemmer

– De følte selv at de ikke var der de ønsket å være, sa Rasch til TV 2 i forkant av Tour de France.

Han mener det til slutt ikke var en veldig vanskelig avgjørelse å ta.

– Men det er Dave (Brailsford) som har det siste ordet.

Brailsford er en legende i sykkelverden. Det er han som nesten på egen hånd har bygd opp ett av verdens mektigste sykkellag. Storbritannia hadde ingen store tradisjoner i drift av sykkellag før Brailsford bygde opp Team Sky med det britiske OL-laget som fundament.

Han er kjent for å være en dyktig, men også nådeløs trener og leder.

– Han er tøff som sjef, og han forlanger mye. Han krever resultater hvis det er forventet. Han kommer garantert til å ta en grundig gjennomgang etter dette, sier TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

Nå kan Ineos bare jobbe for å plukke sammen restene den siste uken.

– Nå må de bare se på nye mål. Nå handler bare om etappeseier, sier TV 2-ekspert Kaggestad.