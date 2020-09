Direkte: Følg Lundes comeback i Vipers-trøya

Bietigheim holdt følge med Vipers før pause, men sørlendingene leverte en sterk 2. omgang, og vant til slutt en klar seier.

26. sep. 2020 16:00 Sist oppdatert nå nettopp

Bietigheim – Vipers 29–33 (14–15)

Katrine Lunde kom inn for Evelina Eriksson i 2. omgang, og spilte med det sin første kamp på over 16 måneder. Uten å storspille bidro hun like fullt til at Vipers fikk kontroll på kampen utover i 2. omgang – selv om det faktisk ble litt spenning helt på tampen.