Satte kretsrekord, men gullet glapp for Skjalg

Skjalg-guttene fosset inn til ny kretsrekord på 4x100 meter stafett, men laget måtte likevel se seg slått av Gular.

Mathias Hove Johansen får stafettpinnen fra Mike Lubsen, på innsiden lurer Gulars Even Meinseth. Gular snøt hjemmelaget for gullet på den korteste stafetten. Foto: Svein Hagen

STAVANGER STADION: NM i stafetter fikk ikke akkurat noen ønskestart på arrangementet. Like før stevnet skulle starte satte det inn et kraftig regnvær, samtidig som vinden økte i omfang. Uten at dette så ut til å være noen demper for de lagene som stilte til start i de ulike øvelsene.

Skjalg, som var arrangør av dette mesterskapet, skulle egentlig gjennomført NM i stafetter i forbindelse med sitt 85-årsjublileum i fjor, men det ble utsatt på grunn av korona.