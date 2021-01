Fire scenarioer gir norsk kvartfinale etter kalasseier: – Dessverre ikke opp til oss selv

Norge gjorde jobben sin mot Algerie, men fikk ikke hjelp av Sveits eller Island. Dermed må Norge håpe på hjelp av enten Frankrike eller Portugal for å nå kvartfinale i VM.

Sander Sagosen ble kåret til kampens beste spiller mot Algerie. Det til tross for at han hadde bare spilte drøyt 22 minutter. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / POOL / AFP

22. jan. 2021 21:56 Sist oppdatert 6 minutter siden

Norge – Algerie 36–23

Kampen mellom Norge og Algerie ble akkurat så spennende som landslagssjef Christian Berge kunne ønske seg. Med andre ord: Ikke spennende i det hele tatt.

Algerie scoret det første målet i kampen. Men derfra og inn var det mer eller mindre ett lag på banen. Allerede etter seks minutter ledet Norge med tre mål, og så seg ikke tilbake.

Til pause gikk Norge i garderoben med en ledelse på seks mål og stillingen 17–11.

– Det har vært solid, slo TV 3-ekspert Kristian Kjelling fast uten å overdrive.

Etter pause ble det, om mulig, enda mindre spennende. Norge slakket ikke på gasspedalen og seilte ifra.

Til slutt vant Norge med hele 13 mål. Unggutten Alexander Blonz ble Norges toppscorer med syv mål.

– Det var sånn som vi ønsket. Vi gjorde det enkelt for oss selv, sier landslagssjef Berge til TV 3 etter kampslutt.

20-åringen Alexander Blonz ble Norge toppscorer med syv mål mot Algerie. Foto: PETR DAVID JOSEK / AFP / POOL / AFP

Fikk nesten hjelp

Vesentlig mer spennende var det i de to kampene i Norges gruppe som ble spilt tidligere på kvelden og ettermiddagen fredag.

For Norge trenger hjelp for å komme seg blant de to beste i gruppen som gir kvartfinaleplass i VM. Den hjelpen kunne kommet fra Sveits som spilte mot Portugal, eller Island som spilte mot Frankrike.

Sveits hadde muligheten til å utligne mot Portugal med fire minutter igjen på klokken, men Cedrie Tynowski bommet. Da dro istedenfor Portugal ifra og vant kampen 33–29.

Noen timer senere hadde Island det franske mannskapet i kne. Med tjue minutter igjen av kampen ledet islendingene med to mål, men franskmennene snudde kampen og vant 28–26.

Det betyr at tabellen i Norges gruppe ser slik ut med en spillerunde igjen av hovedrunden:

Lag Målforskjell Poeng Frankrike +10 8 Norge +16 6 Portugal +12 6 Sveits -9 2 Island +9 2 Algerie -38 0

Fire scenarioer gir norsk avansement

Det betyr at fire scenarioer gir norsk avansement til en kvartfinale før Norge møter Island og Portugal møter Frankrike på søndag. Da er Norge avhengig av hjelp enten fra Portugal eller Frankrike.

– Jeg får ikke gjort noe med det. Om jeg fikk muligheten til det, så ville jeg gjort det, sier Berge til TV 3 om at Norge ikke har kvartfinaleskjebnen i egne hender.

– Det er dessverre ikke opp til oss selv, sier Gøran Johannessen til samme kanal.

Før vi går igjennom de fire scenarioene kan det være greit å være klar over den innbyrdes målforskjellen mellom Norge, Portugal og Frankrike før søndagens kamper spilles. Den ser slik ut:

1. Frankrike +4

2. Portugal −1

3. Norge −3

I de tre første scenarioene vinner Norge mot Island. Da kan en av tre følgende skje for at Norge tar seg til kvartfinale:

1. Frankrike vinner mot Portugal.

Da vil Frankrike vinne gruppen med 10 poeng. Norge vil havne på annenplass med 8 og Portugal på tredjeplass med 6 poeng. Dette er det scenarioet som later til å være det som det norske laget helst kan håpe på.

– Det er to gode lag som skal opp mot hverandre. Frankrike har ikke helt funnet formen, men den er vanskelig den der, sa Berge til TV 3 på spørsmål om å spå utfallet av Portugal-Frankrike.

2. Frankrike og Portugal spiller uavgjort.

Da vil Frankrike vinne gruppen med 9 poeng. Norge vil havne på annenplass med 7 poeng og Portugal på tredjeplass med 7 poeng.

3. Portugal vinner over Frankrike med syv mål eller mer.

Da vil Portugal vinne gruppen foran Norge. Frankrike vil havne på tredjeplass. Portugal og Norge vil da gå videre på innbyrdes målforskjell mellom de tre lagene. Det er fordi at da vil den innbyrdes målforskjellen se slik ut:

1. Portugal +6

2. Norge −3

3. Frankrike −3

Om syvmålsseier til Portugal skal holde, er Norge også avhengig av at Frankrike ikke scorer 26 mål eller mer mot Portugal. Det fordi innbyrdes scorede mål blir avgjørende om målforskjell er lik.

Men det er heller ikke nødvendig for Norge å vinne mot Island. For det er et fjerde scenario.

4. Om Norge taper mot Island og Frankrike vinner mot Portugal vil Norge og Portugal stå med 6 poeng. Da tar Norge annenplassen i gruppen foran Portugal på innbyrdes oppgjør.

Norges firemålstap mot Frankrike kan bli helt avgjørende for om Norge når kvartfinale eller ikke. Nå ligger Norges skjebne høyst sannsynlig i franskmennenes hender. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / REUTERS

Slik ryker Norge ut

Med andre ord er Norge avhengig av hjelp for å nå en kvartfinale. For det er scenarioer hvor Norge ryker ut også.

Taper Norge mot Island og Portugal vinner mot Frankrike, er Norge ute uansett.

Om Norge vinner mot Island og Portugal vinner med mellom ett og seks mål mot Frankrike er Norge også ute av turneringen.

For Frankrike vil Norge-seier og et tap på inntil to mål garantert gi gruppeseier. Det franske mannskapet er altså ikke avhengig av å vinne kampen for hverken å vinne gruppen eller å gå videre.

Det er altså fordi Frankrike slo Norge med fire mål i åpningskampen i VM. Den målforskjellen har de to lagene dratt med seg inn i hovedrunden. Dermed kan Norge ha vunnet fem strake kamper i VM etter åpningstapet til ingen nytte med tanke på en kvartfinaleplass.

Svaret får vi altså søndag. Først spilles Norge-Island klokken 18.00 før Norges skjebne blir avgjort når Frankrike og Portugal spilles 20.30.

– Da blir det å se en kamp og håpe på det riktige resultatet. Det blir spennende å se. Først og fremst skal vi gjøre jobben vår mot Island, så håper vi at det går vår vei, sier Christian O’Sullivan til TV 3 om hva han skal gjøre etter Island-kampen søndag.