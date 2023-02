Hovland spilte seg opp i California

Viktor Hovland (25) har spilt seg helt opp i teten i løpet av den andre runden i PGA-turneringen AT&T Pebble Beach Pro-Am.

VERDENS STØRSTE PARAPLY? Viktor Hovland under den andre runden av PGA-turneringen i Pebble Beach i California.

03.02.2023 23:59 Oppdatert 04.02.2023 01:25

Med en runde på fire slag under par har Viktor Hovland kommet seg til seks under totalt, og med det avansert nesten 40 plasser på resultatlisten.

Oslo-mannen ligger på en delt 13. plass etter to av fire runder (før alle er ferdigspilt). Opp til Kurt Kitayama og Hank Lebioda i tet er det tre slag.

AT&T Pebble Beach Pro-Am sendes direkte på Discovery+ og Eurosport Norge.

Spesielt på de første ni hullene gjorde Hovland det meget bra, og med tre birdier var han tre under par halvveis på sin fredagsrunde.

På siste halvdel av sin andre runde varierte det mer for 25-åringen, som noterte birdie på sitt tiende hull for dagen og bogey på sitt 13. hull. Med en fin birdie-putt på det 18. og siste hullet fikk han imidlertid en nydelig avslutning, og er for alvor med inn i helgen.