Ber kulturministeren våkne opp for å redde idretten: – Det er spinnvilt

KrF-leder Olaug Bollestad mener det er spinnvilt at regjeringen ikke ordner opp i idrettens strømkrise. Hun er ikke den eneste opposisjonspolitikeren som ber regjeringen våkne.

FÅR KRITIKK: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

12 minutter siden

– Det er spinnvilt at regjeringen har latt dette gå så langt. Det er uhørt at barna skal straffes fordi regjeringen ikke kommer med nødvendige tiltak, sier Bollestad til VG.

Idrettspresident Berit Kjøll og syv kretsledere slår full alarm om hvordan høye energipriser potensielt vil knekke ryggen på idretten og frivilligheten i høst og vinter.

Turid Kristensen, idrettspolitisk talskvinne i Høyre, etterlyser statsråd Anette Trettebergstuen i saken.

– Det er bemerkelsesverdig og forunderlig at statsråden ikke vil kommentere denne saken, som kan få så alvorlige konsekvenser. Så vidt jeg kan se er det bare statssekretæren som har uttalt seg, her må statsråden selv komme på banen. Jeg stusser over at statsråden ikke kommenterer dette, sier Kristensen til VG.

VG har bedt om å få snakke med Trettebergstuen om strømpriskrisen i idretts-Norge, men hun har avslått. Hun er også forelagt uttalelsene fra Bollestad og Kristensen.

KRITISK: Høyres Turid Kristensen.

Kristensen mener strømstøtteavtalen idretts-Norge har fått ikke er god nok.

– Regjeringen må våkne opp å leve i den virkeligheten vi gjør, og ikke i den tro at de har en god avtale som gjør at vi kan holde barn og unge i aktivitet, sier Kristensen.

BER OM HANDLING: KrF-leder Olaug Bollestad mener det er «uhørt» at barna skal straffes.

KrFs Bollestad reagerer kraftig på eksemplene som har blitt omtalt i mediene de siste dagene, som at Oslo-klubben KFUM har blitt nødt til å heve treningsavgiftene for barn og unge som følge av skyhøye gass-priser. Og at idrettslag får månedlige regninger på over én million kroner på sine idrettsanlegg – uten at staten tar en større del av regningen.

– Vi skal ha like muligheter i Norge, det regjeringen gjør nå er å gjøre fritidsaktiviteter til et økonomisk privilegium. Dette forventer vi at de rydder opp i de nye strømordningene. Alle barn og unge – uavhengig av foreldres økonomiske og sosiale bakgrunn – skal ha lik mulighet til å delta, mener Bollestad.

Hun forventer handling fra regjeringen, men Gry Haugsbakken, statssekretær for kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), har så langt uttalt at de håper «idretten og frivilligheten greier å finne løsninger med den strømstøtteordningen som allerede er på plass».

Fakta Slik blir idretten kompensert Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. Gjennomsnittlig månedlig strømpris beregnes av Reguleringsmyndigheten for energi siste dag i den aktuelle måneden. Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet Vis mer

– Det en del av bildet at for noen barn er idretten ikke bare en fritidsaktivitet, men et fristed vekke fra hjemmet. For sårbare barn som vokser opp i et utrygt hjem, for disse kan idretten være alt, sier Bollestad.

Silje Hjemdal (FrP), idrettspolitisk talsperson og stortingspolitiker fra Hordaland, sier saken om Åsanes millionregninger gjør henne «trist og forbanna».

VIL HA MAKSPRIS: FrP Hordalands Silje Hjemdal.

– Vi prøvde allerede i fjor å få gjennomslag for tiltak for å få ned strømprisene, men det var ikke de andre partiene interessert i. Åsane Arena, med 2500 daglige brukere er bare nok et eksempel på at strømmestøtteordningen ikke er i nærheten av å kompensere idrettslagene godt nok. Derfor har vi fremmet forslag om å innføre midlertidig makspris på 50 øre for alle. Det stemte regjeringspartiene og Høyre ned, sier hun.

I Åsane er det milliardær Trond Mohn som sørger for at det fortsatt blir strøm i støpselet etter at regningene har mangedoblet seg.

– Jeg vil berømme Trond Mohn som bistår Åsane Arena. Han gjør jobben regjeringen nekter å gjøre, sier hun.

DET HASTER: Det mener Rødts Hege Bae Nyholt.

Rødts stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt uttrykker at «det haster!».

– Idretts-Norge skal ikke betale prisen for kraftselskapenes millionoverskudd. Fritidstilbud er ekstremt viktig for barn og unge, og særlig etter pandemien har vi et stort ansvar for å sikre at barna våre kan fortsette med aktiviteter, sier hun.

– I stedet for et lappeteppe av ulike ordninger, må vi innføre en makspris på strøm, som også skal gjelde idretten og frivilligheten. Dersom regjeringa ikke vil støtte Rødt i dette, må de snarest på banen med egne løsninger.