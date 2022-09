Roger Federer legger opp: – Jeg ble gitt et spesielt talent

Roger and out! En av verdens aller største idrettsstjerner legger opp. Tennisspilleren Roger Federer (41) gir seg etter 20 Grand Slam-titler.

forrige









fullskjerm neste Roger Federer fotografert under Australian Open i januar 2018. 1 av 4 Foto: Edgar Su / Reuters

15. sep. 2022 15:21 Sist oppdatert 9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Som mange av dere vet, har det vært flere problemer de siste tre årene, med skader og operasjoner. Jeg kjenner mine begrensninger og er 41 år gammel. Derfor må jeg erkjenne når det er på tid å gi seg, sier Federer i videoen som annonserer hans sorti som tennisspiller på det øverste nivået.

Roger Federer er 41 år. Nå er den eventyrlige karrieren over – etter Laver Cup i London neste helg - der han han skal spille på lag med Casper Ruud i Team Europe.

Federer vant Wimbledon åtte ganger, første gang i 2003. Det var den første Grand Slam-tittelen. Australian Open seks ganger, French Open én gang og US Open fem ganger.

Sammen med Rafael Nadal og Novak Djokovic har han preget tennissporten i 20 år. Den dynamiske trioen sto lenge likt på 20 Grand Slam-titler, men Federer har måttet se seg forbigått av Nadal (22) og Djokovic (21) det siste året.

– Jeg ble gitt et spesielt talent for tennis og det har gitt meg muligheter jeg aldri kunne sett for meg, sier sveitseren.

Federer er gift og har fire barn. Han takker familien for støtten, og sier han vil sette pris på minnet av dem på tribunen for resten av livet.

– Jeg har ledd og grått, følt glede og smerte, men først og fremst har jeg følt meg utrolig levende, sier Federer som avslutter sin pressemelding slik:

– Og til slutt, til sporten tennis: Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg.

VG-kommentator Leif Welhaven mente i 2019 at Federer er tidenes største idrettsutøver, uansett idrett:

Casper Ruud ble født samme år som Federer ble profesjonell og var seks år gammel da sveitseren tok sin første Grand Slam-tittel.

– Det er først og fremst trist og synd for alle i tennisen som han har inspirert. Han har vært en legende i miljøet i nærmere 25 år, sier Ruud til VG på Lillehammer i forkant av helgens Davis Cup-kamper mot India.

Han mener torsdagens beskjed kanskje ikke er helt uventet, hvis man ser på de siste årenes problemer – og ser frem til å delta i 41-åringens siste opptreden som profesjonell tennisspiller i Laver Cup.

– Det er en ære å vite at jeg skal være på lag med ham i den siste turneringen han skal spille. Det betyr utrolig mye, og jeg gleder meg til å se hvordan han takler det. Han kommer til å få en helt fantastisk støtte, sier Ruud, og legger til:

– Han har en ekstrem status og aura rundt seg, han har nærmest en kongelig status. Han var på den første til å nå 20 Grand Slams og har satt rekorder. Han vil alltid ha en helt egen og unik status.

Fakta Dette er Roger Federers titler og meritter Født: 8. august 1981 i Basel, Sveits. Ble profesjonell i 1998. Ble verdensener første gang i februar 2004. Som 36-åring var han også tidenes eldste verdensener. Australian Open-titler: 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) French Open-titler: 1 (2009) Wimbledon-titler: 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) US Open-titler: 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Vis mer

Federer ble kåret til årets idrettsutøver i verden (Laureus World Sports Awards) fem ganger, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2018.

Øyvind Sørvald i Norges Tennisforbund og analysesjef i Team Ruud ser tilbake på mange fantastiske Federer-øyeblikk.

– Vi hadde håpet å se ham på banen én eller to ganger til, sier Sørvald til VG på Lillehammer, i forkant av Davis Cup denne helgen.

– Vi må bare tenke tilbake på alle de fantastiske opplevelsene vi har fått fra ham. Det er synd, men på et eller annet tidspunkt må du gi deg, sier han videre.

Han trekker først og fremst den klassiske spillestilen til sveitseren.

– Sammen med de tre-fire som har dominert de siste tyve årene, har han betydd enormt mye. Du hører det når han spaserer inn på dekket hvor som helst, du hører den enorme opplevelsen og folk er så takknemlige for å ha opplevd ham, sier Sørvald.

Han mener Federer har vært en fantastisk ambassadør for tennissporten.

– Det er jo en liten bombe, beskriver kommentator Christer Francke i Discovery+.

– Samtidig kjenner han nok at kroppen ikke vil mer. De siste årene har han særlig hatt problem med kneet og ikke fått trent ordentlig eller spilt kamper. Jeg trodde kanskje han ville gi det et siste forsøk, men det gikk vel ikke. Det blir for lang pause for å komme tilbake for en spiller som han i den alderen han er i.

Francke mener Federer er tennisspilleren som alle trenere refererer til.

– Det er tidenes beste tennisspiller. Den mest komplette med en teknisk og estetisk begavelse av en annen verden. Med sin ballfølelse og kontroll har han fått ting til å se lett ut på grunn av sin offensive spillestil.