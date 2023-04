To røde kort da Tottenham rotet bort seieren igjen

(Everton – Tottenham 1–1) Oppgjøret mellom Tottenham og Everton var sjansefattig i nesten 60 minutter. Så tok det fyr: Både Evertons Abdoulaye Doucoure og Tottenhams Lucas Moura ble vist rett ut, og ett minutt før ordinær tid reddet Everton poeng på utrolig vis.





03.04.2023 22:56 Oppdatert 03.04.2023 23:36

Tottenham ledet 1–0 og hadde én mann mer på banen da det gjensto to minutter av ordinær tid mot Everton, og alt lå an til en grei seier. Så raknet alt:

London-lagets innbytter Lucas Moura var altfor sent ute i en duell og fikk direkte rødt kort – og knappe to minutter etter kom drømmetreffet fra Evertons Michael Keane, som reddet poenget for Everton. Midtstopperen klinket til fra 20 meter og satte ballen rett i mål.

– Et fantastisk mål, roser Everton-manager Sean Dyche i et intervju med Viaplay.

VIKTIG POENG: Evertons Michael Keane og Seamus Coleman jublet hemningsløst etter å ha snudd kampen i sluttminuttene.

Oppgjøret mellom de to lagene var lenge relativt hendelsesløst, men det snudde helt etter Abdoulaye Doucoures hodemist i det 60. spilleminuttet. Da havnet han og Harry Kane i duell, og de to røk i tottene på hverandre. Det endte med at Doucoure klapset Kane rett i ansiktet, og han fikk umiddelbart marsjordre fra kampens dommer.

– Han mister det helt. Slag i ansiktet. Det er rødt kort og rett ut, sa Viaplay-kommentator Andreas Toft.

RETT UT: Evertons midtbanespiller Abdoulaye Doucoure satte hånden i ansiktet til Harry Kane.

I Viaplays studio etter kampen påpekte de imidlertid at Kane hjalp godt til selv også. Kane fikk for øvrig selv gult kort på grunn av situasjonen.

– Du skal aldri oppi ansiktet uansett, men det er helt klart overspilling her, sa Steffen Iversen.

Kane ble liggende på bakken en stund etter tumultene, noe flere reagerer på. Den tidligere Chelsea-spilleren Chris Sutton synes lite om oppførselen.

– Harry Kane som ligger nede som det, er pinlig, skriver han på Twitter.

Det samme mener Henry Winter, fotballskribent i Times.

– Harry Kane melket det, og så ble han liggende nede. Abdoulaye Doucoure var dum, løftet hånden og fortjente det røde, men Kane overdrev kontakten. Pinlig.

Overfor Viaplay understreker også Everton-sjef Dyche at han mener det uansett var riktig å gi det røde kortet.

– Du kan ikke heve hånden i fotball. Det vet vi. Jeg har ikke noe problem med det, det er sånn det er, sier manageren.

Kane hadde allerede hatt Everton-fansen mot seg i store deler av kampen, også lenge før det røde kortet. Det hele startet da Kane var involvert i noen temperaturfylte dueller i den første omgangen. Engelskmannen måtte tåle høylytte pipekonserter mot seg hver eneste gang han var borte i ballen.

Han så ikke ut til å la seg affisere.

Etter at Everton måtte klare seg med én mann mindre på banen, ble det store rom for Tottenhams angrepsstjerne. Da Evertons Michael Keane bommet inne i egen sekstenmeter og laget straffespark i det 65. minutt, var det Kane som satte ballen i mål – til øredøvende pipelyder.

Det var Kanes fjerde straffemål denne sesongen, og mål nummer 22 totalt.

ISKALD: Harry Kane har nå scoret på straffespark 32 ganger i sin Premier League-karriere. Bare fire ganger har det blitt bom. Her overlister han Evertons Jordan Pickford.

De fleste trodde nok det gikk mot en Tottenham-seier da, men Everton ga ikke opp og fikk betalt gjennom det ene, men for dem viktige poenget. Everton har en svært tung sesong og befinner seg midt i det relativt store og jevne bunnsjiktet på tabellen, der seks-syv lag kjemper for å unngå nedrykksplassene.

For Tottenham betydde det hele at de rotet bort seieren igjen: I Antonio Contes siste kamp som sjef var den italienske manageren rasende da en tilsynelatende sikker 3-1-ledelse mot Southampton ble til 3-3 i løpet av det siste kvarteret.

Tottenham har lagt bak seg en rufsete periode med både trenerbytte og flere sure poengtap. London-laget sto med én seier, én uavgjort og ett tap på de tre siste kampene før møtet med Everton – som også var første kamp etter at Antonio Conte fikk sparken som Tottenham-trener for drøyt en uke siden.

Assistenttreneren Cristian Stellini har tatt over som midlertidig manager ut sesongen, med Ryan Mason som assistent.

Etter Manchester Uniteds 2–0-tap borte mot Newcastle søndag, er det nå Tottenham som klatrer opp igjen til fjerdeplass på tabellen bak Arsenal og Manchester City – og foran nettopp Manchester United.

Tottenham har riktignok to kamper mer spilt enn sistnevnte, men snuser for alvor på en topp fire-plassering og en mulig plass i neste sesongs Champions League.