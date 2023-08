Litj-Ivers kommer: Se vår Ivers-sending

Høstesesongen er for alvor i gang for RBK. Nå er «Ivers direkte» også tilbake under HamKam-RBK.

Skal slå tilbake: RBK tapte til slutt i Edinburgh, etter en strålende start. Nå venter HamKam på Briskeby. Vis mer

Publisert: 20.08.2023 07:11

Søndag spiller Rosenborg borte mot HamKam, en kamp du kan følge fra vårt «Ivers direkte»-studio på Adressa-huset.

Vi har sendestart for våre abonnenter fra 16.45 søndag ettermiddag.