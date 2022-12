Edvartsen med Ullevaal-comeback i ny jobb

Tidligere fotballdommer Svein-Erik Edvartsen (43) er ansatt som ny generalsekretær i Norges vektløfterforbund.

TILBAKE I IDRETTEN: Svein-Erik Edvartsen er ansatt som generalsekretær i vektløfterforbundet. Her med president Stian Grimseth.

Anders K. Christiansen, VG

12. des. 2022 17:32 Sist oppdatert nå nettopp

Det betyr at 43-åringen får kontor på Ullevaal stadion, der også Norges Fotballforbund (NFF) holder til.

Edvartsen måtte gi seg som både i seksjonsleder i NFF, samt som toppdommer, etter en opprivende konflikt med den forrige ledelsen i fotballforbundet.

– Vi hadde mange godt kvalifiserte søkere til stillingen, og etter flere intervjurunder så landet vi på den vi mener er det den absolutt beste kandidaten, sier president i vektløfterforbundet, Stian Grimseth, til VG.

– Det har vært en del støy rundt Edvartsen tidligere. I hvilken grad var det en del av vurderingen deres?

– Det er saker vi er godt kjent med gjennom media. Men vi har vært opptatt av hva norsk vektløfting trenger, og hva slags kompetanse de ulike kandidatene har hatt. Vi ønsket å være nøytrale. Og så er det jo slik at alle saker har minst to sider, sier Grimseth.

VAR I NFF-KONFLIKT: Svein-Erik Edvartsen, her fra en eliteseriekamp i 2017

Edvartsen har blant annet bakgrunn som både ishockey- og fotballdommer, daglig leder i Storhamar håndball, fra ishockeyforbundet og som seksjonsleder i NFF.

Han fortsetter i jobben for et eventbyrå. Men tiden som dommerekspert for et utenlandsk spillselskap er over.

– Det var et absolutt krav. Det ville ikke vært forenelig med å jobbe i norsk idrett, sier Stian Grimseth.

Han forteller om et særforbund med 2,5 årsverk, som tok fem EM- og VM-medaljer i perioden 2010 til 2020. Men i 2021 alene ble tilsvarende tall 11.

VM i Norge

I 2025 skal VM i vektløfting arrangeres i Førde.

– Det blir spennende å være del av det arrangementet. Jeg har vært ansatt i ulike idrettsorganisasjoner i hele livet og opplever vektløfterforbundet som et lite, men veldrevet forbund, der det er et stort potensial for vekst. Både i medlemsmasse og på sponsorsiden, sier Edvartsen.

Han har ikke dømt en fotballkamp siden VM-kvalikoppgjøret mellom Gibraltar og Bosnia i mars 2017. Bakgrunnen er det NFF har kalt manglende tillit, fordi Edvartsen blant annet ble anklaget for å ha sendt eposter under falskt navn.

Den tidligere dommeren har hele tiden nektet for å ha gjort dette.

Edvartsen måtte også slutte som seksjonsleder i NFF.

Han i ettertid fått store summer i ulike forlik med fotballforbundet, mot at han har trukket søksmål mot NFF og flere sentralt plasserte personer.

– Har du ambisjoner om å komme tilbake som toppdommer?

– Absolutt, sier 43-åringen fra Hamar.

– Tror du det kommer til å skje?

– Det er iallfall ikke meg det står på. Jeg er løsningsorientert, sier han.