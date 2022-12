Hvem blir den neste vinneren? Her er de 16 kandidatene.

16 OL-gull i Beijing og utøvere som er i verdenstoppen i sommeridretter. Dette rammer inn enda et jublende norsk idrettsår. Det flommer derfor over av kandidater til Aftenpostens gullmedalje for 2022.

Ada Hegerberg, Magnus Carlsen, Karsten Warholm, Håvard Holmefjord Lorentzen, Jakob Ingebrigtsen, Erling Braut Haaland, Mats Zuccarello og Therese Johaug har alle vunnet Aftenpostens gullmedalje.

Bertil Valderhaug Leder sportsredaksjonen

21. des. 2022 07:30 Sist oppdatert nå nettopp

I fjor ble Jakob Ingebrigtsen vinneren. Året før var det Erling Braut Haaland. På kvelden lille julaften blir det kjent hvem som stikker av med av en av de aller gjeveste prisene i norsk idrett.

OBS: Utøvere som har vunnet Aftenpostens gullmedalje tidligere, kan ikke få den på ny.

Hele 16 kandidater fra 13 forskjellige idrettsgrener er nominert. Det forteller mye om spennvidden, kvaliteten i toppen og det arbeidet som gjøres i norsk idrett.

Her er årets kandidater i tilfeldig rekkefølge:

1. Kristian Blummenfelt (28), triatlon

Kristian Blummenfelt

I 2021 og 2022 vant han det aller meste i triatlon, en av verdens tøffeste idretter. Oksygensnapperen fra Bergen ble i mai verdensmester i Ironman i amerikanske St. George, Utah. Dette var utsatt VM fra 2021 på grunn av pandemien. 5. juni ble han første utøver til å gjennomføre et Ironman-triatlon under syv timer. I oktober ble han også verdensmester på halvdistansen 70,3.

2. Tobias Foss (25), sykling

Tobias Foss.

Ingen hjelperyttere som kan gi deg drahjelp. Bare deg selv, dine egne krefter og sykkelen. Da var Tobias Foss fra Vingrom sterkest av alle og syklet inn til et sensasjonelt VM-gull i temporitt i Australia. Syklisten fra laget Jumbo-Visma slo sveitsiske Stefan Küng med 2 sekunder. Med det ble han den første norske seniorverdensmester i temporitt.

3. Marius Lindvik (24), hopp

Marius Lindvik.

Juniorverdensmesteren fra 2018 ble den første norske OL-gullmedaljevinneren i hopp stor bakke på 58 år. En iskald og imponerende vinnerskalle som egentlig ikke var blant de aller største gullfavorittene. Ble også verdensmester i skiflyvning i Vikersund noen uker senere. Dermed er han bare én av fire hoppere som har gull i OL og VM skiflyvning. De andre er Matti Nykänen, Kazuyoshi Funaki og Simon Ammann.

4. Casper Ruud (23), tennis

Casper Ruud.

En norsk tennisspiller i den ypperste verdenseliten? For noen år siden nokså utenkelig. Nå har Ruud har slått seg opp og frem. To ganger denne sesongen spilte han seg helt frem til finalen i Grand Slam. Først på grus i Paris på forsommeren. Så gjorde han det samme på hard court i New York i september. I Frankrike ble det tap for idolet Rafael Nadal, i USA var det stjerneskuddet Carlos Alcaraz som ble for sterk. Helt til topps i 2023?

5. Jesper Saltvik Pedersen (23), alpint i Paralympics

Jesper Saltvik Pedersen.

Fire gull og en sølvmedalje. Med det ble Jesper Saltvik Pedersen den store stjernen under Paralympics. Han er født med ryggmargsbrokk og er lam fra livet og ned. Men det har ikke stoppet alpinisten fra Åkrehamn på Karmøy. Han tok fem av Norges syv medaljer i Beijing.

6. Johannes Høsflot Klæbo (26), langrenn

Johannes Høsflot Klæbo.

Tok et knusende overlegent sprintgull i OL, fire år etter han ble mester i samme øvelse i Pyeongchang. BBC kalte den norske gullgarantisten for skisportens svar på Usain Bolt. Sto igjen som norsk herrelangrenns ener i OL med sprintgull både individuelt og på lag med Erik Valnes.

7. Marte Olsbu Røiseland (32), skiskyting

Marte Olsbu Røiseland.

Vinnermaskinen fra Froland kapret hele seks OL-medaljer. Tre av dem var av edleste sort, de tre øvrige av bronse. Hun vant også verdenscupen sammenlagt. Som tenåring var det utenkelig at Marte Olsbu Røiseland skulle bli olympisk mester. Den store endringen kom da hun startet på skiskytterlinjen på Sirdal Videregående.

8. Johannes Thingnes Bø (29), skiskyting

Johannes Thingnes Bø.

Fire gullmedaljer, to individuelle og to i stafett, tok han med seg hjem i bagasjen fra OL i Beijing. Snakk om å prikke inn storformen akkurat når det gjelder som mest. Stryningen fikk også bronse på normaldistansen. Dermed overgikk han den historiske gullbedriften til Ole Einar Bjørndalen, som tok fire gull under lekene i Salt Lake City i 2002.

9. Birk Ruud (22), friski

Birk Ruud.

Birk Ruud ble tidenes første OL-vinner i friski, big air. Så imponerende god var han at han kunne hoppe med det norske flagget i hendene i den siste omgangen. Norge fikk med det en ny, stor vinteridrettshelt, selv om han også forut for OL hadde imponerende resultater.

10. Katrine Lunde (42), håndball

Katrine Lunde.

Etter to tiår i håndballen er 42-åringen fortsatt like fokusert, fortsatt like innbitt etter å redde skudd og avgjøre kamper. Det viste hun da Norge tok EM-gull i november. Aller mest imponerende var nok innsatsen da Vipers slo Györ 33–31 i Champions League-finalen. Da stengte hun i buret i de mest avgjørende periodene.

11. Jarl Magnus Riiber (25), kombinert

Jarl Magnus Riiber.

Ingen norske var større gullfavoritt i Beijing-OL enn Riiber. Ingen norske var mer uheldig med covid enn kombinertesset. Hele OL ble ødelagt av sykdom. Ellers hadde han en prima sesong. 13 individuelle seiere av 14 mulige og sammenlagtseier for fjerde år på rad i verdenscupen. Til tross for at han bare er 25 år, er han nå tidenes mestvinnende kombinertløper.

12. Jørgen Graabak (31), kombinert

Jørgen Graabak.

I Riibers sykdomsfravær var det mange som tvilte litt på de norske i OL. Da slo Jørgen Graabak til igjen – akkurat som han gjorde i Sotsji åtte år tidligere. Det ble individuelt gull og sølv samt suverent gull i lagkonkurransen. Trønderen har nå fire gull og to sølv i OL-sammenheng. Det er det ingen andre som har.

13. Viktor Hovland, golf

Viktor Hovland.

Før siste dag på legendariske St. Andrews i Skottland delte han ledelsen med Rory McIlroy. Mange nordmenn satte seg ned foran TV-en for å følge den siste dagen, men det holdt dessverre ikke helt inn. I en periode på vårparten var Hovland rangert som verdenstreer i golf.

14. Anders Mol og Christian Sørum, sandvolleyball

Anders Mol (til høyre) og Christian Sørum.

Norsk idrett har hatt mange radarpar. Få kan måle seg med denne duoen. Anders Mol og Christian Sørum tok tidenes første norske OL-gull i sandvolleyball i Tokyo i fjor. I år ble det VM-gull etter at de slo Vitor Felipe/Renato 2–0 (21–15, 21–16) i finalen i Roma. Vanligvis kan ikke Aftenpostens gullmedalje deles ut til lag, bare enkeltutøvere, men denne duoen kan ikke skilles. Derfor er begge kandidater samlet.

15. Aleksander Aamodt Kilde (30), alpint

Aleksander Aamodt Kilde.

Er blitt en av alpinsportens største stjerner. Vant hele syv renn i verdenscupen og stakk av med sammenlagtseieren i utfor og super-G. Under OL i Beijing ble det bronse i super-G og sølv i kombinasjonen. I den totale verdenscupen endte han opp som nummer to, bare slått av sveitseren Marco Odermatt.

16. Kasper Fosser (23), orientering

Kasper Fosser.

I 2021 tok han sitt første VM-gull i orientering. I år fulgte han opp med en herlig dobbel. Først ble han første norske herreløper med gull i sprint-VM i danske Vejle. Utpå høsten ble det seier på mellomdistansen i World Games. Fosser har tatt vare på den sterke gullarven i norsk orientering.

Fakta Juryen 2022 Bertil Valderhaug, Aftenpostens sportssjef (juryleder) Åge Dalby, tidligere sportsjournalist og kommentator i VG Berit Skirstad, Norske Idrettsleder-Veteraner Lars Kolsrud, Norske Idrettsleder-Veteraner og idrettslege Sarah Sørheim, tidligere kulturredaktør Aftenposten Vis mer

Fakta Historien Ble innstiftet i 1933 av Idrettsbladet. Året etter, i 1934, ble den overtatt av Morgenbladet og fikk navnet Morgenbladets gullmedalje.

Fra 1993 til 1996 het prisen Stiftelsen Morgenbladets gullmedalje.

Aftenposten overtok deretter ansvaret for utdelingen, og fra 1997 ble prisen hetende Aftenpostens gullmedalje. Vis mer

Fakta Statuttene Aftenpostens gullmedalje tildeles den norske kvinne eller mann som i kalenderåret etter komiteens innstilling har utført den største idrettsbragden. Medaljen kan ikke tildeles lag, men til en enkelt lagidrettsutøver hvis komiteen finner den berettiget.

Aftenpostens gullmedalje kan bare utdeles én gang til en og samme person.

Hvis to eller flere kandidater etter komiteens mening står likt, skal det tas hensyn til hvilken betydning idrettsbragden har, eller kan få, for den bestemte idrettsgren.

Komiteen skal så vidt mulig unngå å utdele to medaljer ett og samme år.

Komiteen kan, hvis ingen kandidater finnes verdig, unnlate å utdele gullmedaljen et år.

Hvis gullmedaljen ett år ikke utdeles, skal det ikke av den grunn utdeles to gullmedaljer det påfølgende år.

Komiteen skal bestå av tre eller fem personer med grunnsolid kjennskap til norsk idrett.

Komiteens innstilling til utdeling av Aftenpostens gullmedalje er suveren. Vis mer