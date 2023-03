Stortalentet vant VM-gull kun ett år etter operasjon og trøbbel

Trønderen Einar Hedegart står med to VM-medaljer på to løp. For ett år siden kunne han ikke konkurrere.

Selv om stafetten ikke ble en god opplevelse for Einar Hedegart underveis, ble det gulljubel til slutt for det norske laget.

08.03.2023 15:23 Oppdatert 08.03.2023 15:48

– Hvor skal jeg begynne? Det har vært mye opp og ned i dag.

Einar Hedegart fra Inderøy var med og vant stafettgull i junior-VM i skiskyting onsdag. Men når Adresseavisen snakker med trønderen på telefon fra Schuschinsk i Kasakhstan sitter han med blandede følelser.

