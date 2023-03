Stavbragd i natt: Første nordmann over seks meter

Sondre Guttormsen (23) ble i natt første nordmann over seks meter i stavsprang.

Sondre Guttormsen fotografert under EM i 2022.

11.03.2023 07:44 Oppdatert 11.03.2023 08:20

Det er NCAA som melder dette på Facebook.

Bare to utøvere i verden var over seks meter i 2022 - svenske Armand Duplantis på 6,22 og amerikanske Christopher Nilsen på 6,00.

Den nye norske rekorden ble satt i NCAAs innendørsmesterskap fredag. NCAA er det amerikanske collegemesterskapet. Seks meter er også tangering av den amerikanske collegerekorden.

– Helt sykt! Det har vært et mål å gå over seks meter siden jeg var liten og visste hva stavsprang var, sier Sondre Guttormsen til NRK.

– Sondre sa for et par uker siden at han skulle dra til Istanbul og bli europamester og så dra tilbake til USA og hoppe seks meter. Han klarte det, smiler pappa Atle Guttormsen til VG.

REKORDHOPPET: Her er Sondre Guttormsen i rekordhoppet natt til lørdag.

For ei uke siden ble Guttormsen europamester innendørs i Tyrkia, men var nå tilbake på amerikansk jord. Guttormsen studerer til daglig på Princeton.

Nordmannen er 15. mann gjennom alle tider som hopper over seks meter, melder friidrett1.

Sondre Guttormsen hoppet 5,80 i 2019, 5,81 i 2021 og 5,86 i 2022. Tidligere i vinter hoppet han 5,90, samme sted som fredag, Albuquerque i New Mexico.

Ski-karen - som konkurrerer for Vidar - forbedret altså persen med hele ti centimeter fredag. Og han hopper nå 14 centimeter høyere enn han gjorde før vi skrev 2023.

MER INNE: Rekordhoppet fredag viser at Sondre Guttormsen har enda mer inne.

– Ti centimeter er mye, men vi har visst at han har vært god for å hoppe høyere, sier pappa Atle Guttormsen.

– Dessuten er det ikke til å underslå at Albuquerque i New Mexico er et bra sted å hoppe høyt. Det er et bra dekke, og stedet ligger høyt.

– Likevel har det vært tøft for ham å snu døgnet på to uker.

Sondre Guttormsen hoppet 5,86 og 5,91. Deretter sto han over 5,96 for å satse alt på å hoppe seks meter.

– Han var bevisst på at seks meter var målet og sto derfor over en høyde, forklarer faren.