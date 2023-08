Sport Sandvolleyball Vinnerbygda

STRANDVIK (Aftenposten): Fembarnsfamilien slo seg ned i en bygd på Vestlandet med 500 innbyggere. Det ble starten på historien som har skapt norske idrettsbragder.

– Det er hyggelig at dere har reist fra Oslo og hit. Men jeg må bare si at vi for en liten stund siden hadde besøk av The New York Times, forteller Kåre Mol mens han finner frem kaffekopper.

Aftenposten er invitert hjem til volleyballfamilien Mol for å høre om idretten som tok overhånd i Strandvik.