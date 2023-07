TV 2: Jonas Abrahamsen forlenger med Uno-X

Uno-X’ Jonas Abrahamsen har skrevet under på en avtale som strekker seg ut 2026-sesongen.

Det bekrefter sykkelsjef i Uno-X Jens Haugland til TV 2.

– Jonas er vår mann og han fortjente en ytterligere forlengelse nå. Han er et eksempel på at utvikling finner mange veier og former. For Jonas sin del så har det ført han til Paris med hans første etappepodium på veien, sier Haugland til kanalen.

Siste etappe av Tour de France starter klokken 16.30 søndag.