Konkrete henvendelser til RBK-spissen: - Jeg kan ikke lyve

Ole Sæter hevder målet mot LSK har fått flere aktuelle klubber på banen.

- Gjennom min agent har jeg fått konkrete henvendelser etter LSK-kampen, sier Ole Sæter. Vis mer

– Vi har vel åpenhet som første punkt i Rosenborg, så jeg kan ikke stå her og lyve. Klart det har vært et helt annet trykk på interessen for meg etter scoringen min mot LSK. Så er jobben min fortsatt å score mål for RBK så lenge jeg er her, og jeg trives godt med det. Jeg håper på en ny opptur på søndag, både for meg og laget. Kanskje det koker enda mer rundt meg da. Det hadde vært fint det, sier Ole Sæter.

Spisser som scorer mål er alltid ettertraktet vare. I Ole Sæters tilfelle legger det neppe noe demper på interessen rundt spissen at RBK klart har signalisert at de har en for stor tropp, og at forhandlingene med Sæter om en forlengelse virker å være helt låst.