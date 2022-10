Kilde sjonglerte egen suksess med Shiffrins fiasko i OL: – En spesiell periode

Samtidig som Aleksander Aamodt Kilde tok sine første mesterskapsmedaljer under Beijing-OL, gjennomgikk kjæresten Mikaela Shiffrin sitt verste mesterskap.

Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde er klare for en ny sesong. Her er paret avbildet sammen etter avslutningen i franske Meribel.

– Det var en spesiell periode. Jeg er der for støtten sin del. Jeg merket jo at jeg gikk inn i en boble. Jeg var der også for å prestere. Jeg var en av favorittene. Jeg hadde mye press på skuldrene mine, og det hadde jo Mikaela kanskje tigangeren av, forteller Kilde.

Nordmannen hadde lenge hatt presset på seg om å ta en mesterskapsmedalje, før han kjørte inn til OL-bronse i super-G-rennet i Kina.

Dagen før hadde gullfavoritten Shiffrin kjørt ut allerede i den første omgangen, og fiaskoen ble komplett da hun forsvant ut i både slalåm- og kombinasjonsrennene. En 9.-plass i super-G ble amerikanerens beste resultat i de kinesiske fjellene.

– Jeg kjører mange konkurranser, er fokusert og klarer å gjennomføre jobben, men samtidig er jeg kjæresten til Mikaela. Jeg er der for henne, og jeg er der med henne. Og da gjør jeg den jobben helt naturlig. Det er liksom ikke en jobb for meg. Å være støttende for henne, er noe som kommer fra hjertet. Og sånn kommer det alltid til å være. Og hun viser det samme tilbake, forteller fartskanonen.

Aleksander Aamodt Kilde avbildet foran sesongstarten i Sölden.

Stolt kjæreste

Kilde kjørte senere i mesterskapet inn til et OL-sølv i kombinasjonen og gjorde sitt desidert beste mesterskap. I tillegg vant han også utfor- og super-G-cupene i verdenscupen.

– Selv om hun hadde sitt verste mesterskap noensinne, så klarte hun samtidig å gratulere og være stolt over det jeg fikk til. Og det er det jeg er mest imponert over. At hun kjører ut to ganger, nesten tre, og så går hun ned i målområdet og holder intervjuer, sier nordmannen og fortsetter:

– Hun er ikke bare profesjonell, hun er en fantastisk person som klarer å sette ting til side og bare: «Ok, det skjedde. Bla bla bla. Jeg må gjøre jobben min. Her er folk og stiller opp for meg, og da stiller jeg opp for dem.» Det er så beundringsverdig.

Kilde forteller at stjerneparet har et fantastisk forhold, og at de har hatt en innholdsrik sommerferie med Formel 1-løp på Silverstone og Espy-utdelingen i New York.

– Hollywood for alle penga

– Et sirkus uten like. Sport i USA er helt vilt. Du får det bare med et melkeglass når du kommer dit. De kan det å hausse opp sine egen stjerner, og de gjør det på en rå måte, forteller Kilde engasjert.

– Det er kult å oppleve som en liten gutt fra Lommedalen. Det er Hollywood for alle penga, fortsetter han.

30-åringen lyser opp når han forteller om det blomstrende forholdet til den amerikanske superstjernen:

– Det er ingen konkurranse om å få til mest eller være best. Vi er der for hverandre. Hun er rå, og jeg håper hun også føler at jeg har noe å bidra med. Vi gode partnere. Det er sånn det funker, og det er veldig komfortabelt.

