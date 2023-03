NM-vinner Weng har planene klare: – Jeg får vel spandere litt mer på byen

Langrennsstjernen Tiril Udnes Weng (26) avsluttet en eventyrlig sesong med seier på 30 kilometer klassisk i NM på Tolga fredag. Pengene skal få bein å gå på.

Tiril Udnes Weng vant tremila i NM. Foto: Terje Bendiksby / NTB

31.03.2023 12:54

26-åringen kronet en fenomenal sesong med sitt første individuelle NM-gull og innkasserte også kongepokalen. Pengene har fosset inn på kontoen for årets verdenscupvinner. Der er hun ikke vant til.

– Hva skal du bruke alle pengene til?

– Jeg har kjøpt meg ny bolig i Trondheim, så jeg må kanskje forsøke å betjene det lånet litt, og jeg får vel kanskje være litt raus på byen! sa Tiril Udnes Weng til NTB.

Byturer er ellers ikke det som kjennetegner langrennsløpere på dette nivået aller mest, men akkurat i denne perioden er det lov til å unne seg noe ekstra som de ellers må holde seg langt unna.

Selv om sesongen er over er kalenderen til Udnes Weng stappfull i ukene som kommer. Blant annet skal hun en tur til vestlandet der toppturer står på planen.

– Jeg skal først på bobiltur, og så blir det Svalbard skimaraton i midten av april. Jeg skal også en tur til Østerrike. Det går i ett, men det er moro å være på ting også, kunne NM-vinneren fortelle.

Det første

Fredagens NM-gull var Wengs første individuelt. Hun har totalt fire gull medregnet lagsprint og stafett.

Weng ledet hele veien i løypene i Østerdalen og kunne til slutt juble for en klar seier. Nes-løperen vant nylig verdenscupen sammenlagt etter en strålende vinter. Hun fikk med seg to stafettmedaljer fra VM i Planica. Det ene var til og med et gull etter at svenskene ble slått.

– Jeg hadde en god dag. Det var gode ski og fine forhold, og det var veldig gøy å gå. Jeg var veldig motivert for å gå fort. Det betyr mye å gå fort i Norge også. Jeg har ikke vunnet NM-gull tidligere, så det var moro det. Det synes jeg henger veldig høyt, selv om det er vanskelig å sammenligne med mye annet jeg har gjort i vinter. Dette rennet kommer jeg til å huske en stund, sa Udnes Weng til NTB.

Hun fortalte at de to første rundene gikk ganske lett, men at den tredje runden ble tyngre. Hun følte at hun klarte å ta seg sammen mot slutten.

Synke inn

Det ble litt av en sesong på Nes-løperen. Hun var i føringen i verdenscupen gjennom hele sesongen.

– Det har vært så bra at jeg må la det synke inn litt. Det er gått mye bedre enn jeg hadde turt å håpe på. Det er veldig motiverende, og jeg gleder meg til å ta fatt på treningsjobben i mai. Det er nesten ikke til å tro at jeg er blitt så veldig mye bedre. Endelig kan jeg kaste munnbindet og ikke bli redd for å bli syk, sa hun.

Konnerud-løper Margrethe Bergane tok sølvet, 46 sekunder bak Weng, mens Strindheims Marte Skaanes endte på bronseplass. Hun vant 5-kilometeren torsdag.

– Det var kanskje ikke så veldig spennende. Tiril gikk veldig fort. Hun var soleklart best, så jeg er veldig fornøyd med sølv, sa Bergane.

Ragnhild Gløersen Haga avsluttet en lang karriere med 15.-plass. Hun ble omkranset av venninner i målområdet.