Skal spille med norsk flagg på hjelmen

Søndag kveld vil Washington Commanders-spiller Tyler Larsen (31) løpe ut på gresset med et rødt, hvitt og blått flagg på hjelmen – og det er ikke det amerikanske.

ALT FOR NORGE: NFL-veteran Tyler Larsen (t.v.) er født i Salt Lake City i USA, men etternavnet lyver ikke: Larsen har norske røtter og skal hedre «hjemlandet» på søndag.

NFL (amerikansk fotball) har nemlig bestemt seg å feire de mange ulike nasjonalitetene i ligaen den kommende runden ved å la spillere hedre hjemlandet sitt med et flagg på hjelmen.

Over 200 spillere vil pryde hodet med det som skal være over 50 ulike flagg på søndag – og et av dem vil altså være det norske.

På listen over hvilke nasjonaliteter som vil være representert har 31 år gamle Tyler Larsen for Washington Commanders valgt Norge.

NFL-spilleren er som mange andre i USA etterkommer etter nordmenn som valgte å emigrere til Amerika tidlig på 1900-tallet. Han har bestemor fra Norge og bestefar fra Danmark på farssiden. Etternavnet «Larsen» kommer altså ikke fra Norge, men Danmark.

Likevel er det det norske flagget han har valgt å ha på hjelmen søndag.

– Det betyr så mye for meg å få muligheten til å spille med det norske flagget med tanke på hvor mye familien min i Norge har gjort for meg. De betyr så mye for meg, og har støttet meg i hele karrieren, sier Larsen til VG.

Han forteller om en sterk tilknytning til Skandinavia.

– I oppveksten har vi alltid feiret 17. mai med tog, pølse i lompe og flasker med Solo, og vi har hatt store bål på Sankthansaften. Da jeg var 10 år dro vi med bestemoren min til Norge der vi fikk oppleve så mye og besøke min norske familie, sier Larsen.

– Vi har veldig god kontakt med familien vår i Norge takket være sosiale medier, og et er alltid en glede å få besøk av dem, sier han.

BESKYTTET QUARTERBACKEN: Larsen er center, og jobben hans er å hindre forsvarsspillere fra å nå frem til quarterbacken. Her stopper han Dre'Mont Jones fra å takle Tyler Heinicke forrige sesong. I år er Carson Wentz quarterback for Washington.

Det er ingen med norsk pass i NFL for øyeblikket.

Kåre Vedvik var den siste nordmannen i NFL, som fikk én kamp for New York Jets i 2019. Han er nå i den kanadiske ligaen CFL.

Før det spilte defensive tackle Leif Olve Dolonen Larsen (ikke i slekt med Tyler, så langt vi vet) to sesonger for Buffalo Bills på starten av 2000-tallet, mens Fetsund-karen Jan Stenerud er ansett som en NFL-legende med 18 sesonger i ligaen fra 1967 til 1985. Stenerud var kicker og vant Super Bowl med Kansas City Chiefs i 1970.

Nå kan vi dog si at vi har en «litt norsk» spiller i NFL i Tyler Larsen. Han ble draftet til NFL av Miami Dolphins i 2014 og har siden spilt for Carolina Panthers og nå Washington Commanders. Han var også lagkamerat med «landsmann» Kåre Vedvik i Carolina en kort periode i 2020.

BYTTET LAG: Larsen var en del av Carolina Panthers fra 2016 til 2020, men har de siste to sesongene spilt for Washington.

Washington møter Dallas Cowboys søndag kl. 19 norsk tid.

Det vil ikke være noen svenske flagg å se søndag, men danske Hjalte Froholdt vil representere Danmark. Han spiller for Cleveland Browns.

Svenskene har dog grunn til å være optimistiske for fremtiden da tight end Theodor Melin Öhrström er et spennende talent i collegeligaen.

