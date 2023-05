Bodø/Glimt herjet med høytflyvende Viking

(Bodø/Glimt - Viking 5–1) Seiersmaskineriet til Glimt ruller videre - mot Viking tok serielederne sin femte strake seier.

DRØMMETREFF: Patrick Berg vartet opp med et lekkert langskudd i seieren mot Viking.

29.05.2023 19:01

Før oppgjøret på Aspmyra befant Viking seg på en 2.-plass i Eliteserien, men serieleder Bodø/Glimt brukte kun 18 minutter på å sende siddisene ned på jorden:

Albert Grønbæk fyrte av et skudd fra 16 meter via et Viking-bein og inn i nettmaskene bak Patrik Gunnarsson.

Ti minutter senere danset høyrekant Joel Mvuka seg gjennom Viking-forsvaret før han på vakkert vis curlet inn 2–0 for Glimt.

Tidligere Glimt-spiller Lars-Jørgen Salvesen banket inn 1–2 og tente håpet for Viking i det 77. minutt.

KUN ET TRØSTEMÅL: Lars-Jørgen Salvesen satte 1–2 for Viking.

Det håpet fikk kun leve i ti minutter:

Først stanget toppscorer Amahl Pellegrino inn sin 9. scoring denne sesongen - før Patrick Berg vartet opp med et vanvittig langskudd fra 30 meter.

På overtid fikk Mvuka sette punktum i målfesten, med sin andre scoring fikset kantspilleren 5–1.

Seieren gjør at Bodø/Glimt står med åtte seiere og én uavgjort etter ni spilte kamper. Serielederne har åtte poengs luke ned til Brann på andreplass.

Viking faller bak Brann og Sarpsborg og ligger på fjerdeplass med 14 poeng etter åtte spilte kamper.