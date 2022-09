Frustrert Hovland slet stort: – Hva er det som skjer?!

Viktor Hovland (24) jaktet årets andre seier, men rufsete spill gjorde at han kom til kort i BMW PGA Championship.

TUNG DAG: Viktor Hovland gjorde for mange feil til å være med i seierskampen.

11. sep. 2022 19:34 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det var spesielt venstremissene som ble kostbare for Hovland. På hull 11, 12 og 13 kom det alle venstremisser fra tee for Hovland, som to ganger bare måtte hakke seg ut igjen i fairwayen. Etter missen på hull 13, som til slutt resulterte i en bogey, var han tydelig frustrert og utbrøt:

– Altså, hva er det som skjer?!

– Det er sjeldent vi ser såpass mange store misser fra tee fra Viktor. Det er ikke normal kost fra ham, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen om spillet til Hovland.

Hovland ble dermed hektet av i seierskampen allerede før de siste hullene, men med birdie på hull 17 og 18 ble det en runde to slag under par. Han endte med det på en femteplass, tre slag bak vinneren Shane Lowry.

Med det sikret han seg en premiesjekk på 2,6 millioner kroner og rykket opp til annenplass på DP World Tour-rankingen.

VANT: Shane Lowry.

Jon Rahm tangerte banerekorden med en runde på 62 slag, ti slag under par, tidlig søndag. Dermed gikk han til 16 slag under par for turneringen og satte press på resten av konkurrentene. Lowry var også 16 slag under par før det siste hullet. Der gjorde han birdie og vant dermed turneringen, ett slag foran Rahm og Rory McIlroy.

Kristian Krogh Johannessen hadde i likhet med Hovland en variabel avslutningsrunde. Med en runde på ett slag under par endte han turneringen ni slag under par og endte på en delt 32. plass – noe som ga ham en premiesjekk på rett i underkant av 575.000 kroner.

Viktor Hovland tok årets første seier allerede i januar da han vant Slync.io Dubai Desert Classic, men siden har det ikke blitt noen seirer. I sommer hadde han en sjanse til å ta karrierens største seier da han gikk ut i lederballen med Rory McIlroy i majorturneringen The Open på ærverdige St. Andrews i Skottland.

Den gang stoppet det opp på finalerunden for Hovland. Søndag hadde han sjansen litt lenger sør i Storbritannia, men på Wentworth – like utenfor London – kom han heller aldri helt i gang på finalerunden.

Allerede på hull 1 kom den første missen.

– Å nei, ikke igjen, sa Hovland etter å ha slått ballen ut til venstre.

Det skulle bli gjennomgangsmelodien. På hull 4 kom det en ny stor venstremiss, hvor Hovland slo ballen så langt ut til skogen at han ikke fant den.

Likevel klarte han på imponerende vis å gjøre par og etter birdier på hull 5 og 7, var han for fullt med i kampen om seieren.

Men så gikk det meste galt for nordmannen. På hull 9 så det ut til at han skulle redde par etter en dårlig drive, men han hadde ikke marginene på sin side da ballen tok seg en tur rundt hele hullkanten og endte utenfor hullet.

De siste ni hullene gikk han ett slag under par etter å ha gjort birdie på de siste to hullene.

BMW PGA Championship er den største enkeltstående turneringen på DP World Tour (tidligere kjent som Europa-touren). Den markerer også starten på kvalifiseringen til neste års Ryder Cup, som spilles i Roma på Marco Simone Golf & Country Club.

Neste uke skal Italian Open spilles på banen og Hovland er blant de som skal delta i turneringen.

PS! BMW PGA Championship ble kuttet ned fra fire til tre runder på grunn av dødsfallet til dronning Elizabeth, som ble kjent torsdag kveld. Hovland hadde akkurat spilt ferdig sin første runde da dødsbudskapet kom, som førte til at turneringen ble stanset fra torsdag kveld til lørdag morgen.