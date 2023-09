Viktor Hovland langt bak teten

Viktor Hovland gikk to under par fredag kveld og er foreløpig nummer 24 på BMW PGA Championship etter to runder.

LITT MOTGANG: Viktor Hovland under BMW PGA Championship i England fredag. Vis mer





Publisert: 15.09.2023 20:44 Oppdatert: 15.09.2023 20:59

Hovland viser foreløpig ikke frem storspillet på Wentworth-banen i Virginia Water i England.

På direktesendingen kunne man høre en frustrert nordmann omtale det ene utslaget «jævlig ræva».

Før nedturene hadde Hovland fått inn tre birdier. De kom nokså tett (hull seks, syv og elleve). Golfproffen var også i roughen på dagens første hull, men der greide han å redde seg til par.

Hovland gikk tre under par onsdag.

SMILTE LIKEVEL: Viktor Hovland fredag. Vis mer

Hovland har fem slag opp til svenskene Ludvig Åberg og Sebastian Söderberg. Lederduoen har et forsprang på ett slag. Åberg gikk runden med Hovland og slo til med fem birdier på de syv siste hullene.

Det europeiske PGA-mesterskapet varer gjennom helgen.

Om to uker er det Ryder Cup, og Hovland er klar for revansj for Team Europa som møter Team USA.