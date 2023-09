Norske håndballtopper slakter TV-tilbudet – ingen store kanaler viser Champions League

Håndball-Norge er svært bekymret for at det er «ingen» som får se Champions League denne sesongen. Kolstad-sjefen er ikke i tvil om at det skaper en usikkerhet og kan gjøre noe med interessen for sporten.

RULER I EUROPA: I tre sesonger på rad har en kunne se Katrine Lunde og Vipers Kristiansand vinne Champions League på lineær-TV. Det kan man ikke per nå. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 16:48 Oppdatert: 13.09.2023 17:19

– Vi kan selvfølgelig si at vi synes det er svært synd, og det gjør vi også. Vi er ikke fornøyd med at situasjonen er sånn som den er i Norge, sier Jan-Erik Aalbu, kommersiell sjef i håndballforbundet til VG.

Situasjonen er slik at Norges to beste håndballag, Vipers Kristiansand på kvinnesiden og Kolstad på herresiden, spiller Champions League denne sesongen.

Det kan kun sees bak betalingsmur på handball-kanalen.tv.

– Vi har fått masse kjeft i løpet av dagen, på grunn av at det har vært dårlige sendinger. Jeg fikk dessverre ikke sett det selv, men det har vært dårlige sendinger. Det har lagget laggetAt en strømming/video hakker og har redusert kvalitet. og det har stoppet opp, tror jeg. I hvert fall det jeg har hørt, sier Aalbu.

Han mener rettighetene er priset altfor høyt i det norske markedet, og at det er store krav rundt produksjonen.

– Det er trist og veldig synd at et av våre store TV-hus ikke har plukket opp denne rettigheten, sier han.

Vipers åpnet CL-sesongen med et tap forrige uke, mens hardtsatsende Kolstad begynner Europa-eventyret onsdag.

KLAR FOR EUROPA: Sander Sagosen er en av Kolstads mange stjernespillere. Deres første Champions League-kamp er onsdag borte mot RK Pelister fra Nord-Makedonia. Vis mer

Viaplay hadde rettighetene til europeisk klubbhåndball frem til slutten av forrige sesong, men kanalen har ikke forlenget den avtalen.

Prisen for å se Champions League i Norge er 25 euro i måneden, omregnet til 287 kroner etter dagens kurs. En mulighet er også å betale 150 kroner for én enkeltkamp.

– Vi må bare si at det er bedre enn ingenting, for det hadde vært en krise om det ikke var noe. Men det er ikke veldig mye bedre enn ingenting, fastslår Aalbu.

Daglig leder i Kolstad Jostein Sivertsen deler bekymringen til forbundet.

– At dette skaper en usikkerhet, er det ingen tvil om. Hvordan det vil gå får vi svar på i løpet av de neste ukene, sier han til VG.

BOSS: Kolstads daglige leder Jostein Sivertsen har sagt at de har budsjettert med at alle hjemmekampene i Champions League skal være fylt til randen. Vis mer

– Du har tidligere sagt at dere har budsjettert med at dere skal fylle Trondheim Spektrum i alle Champions League-kamper. Den ambisjonen, blir den hindret noe av TV-avtalen?

– Det er litt for tidlig å si. Vi håper å skape masse engasjement rundt kampene i Champions League, men det gjør noe med interessen for sporten at vi ikke er godt synlig på TV. Det er det ikke noe tvil om. Det er klart at vi er veldig interessert i at det kommer noen aktører på banen. Vi har presset på for å se om det går an å finne noen løsninger sammen med de aktuelle aktørene.

– Vi skal ikke forskuttere at det blir fiasko med plattformen, men det er klart det blir litt endringer i vanene til folk.

I oppsparket til årets sesong var det økonomisk krise i stjernespekkede Kolstad. Klubben gjorde lønnskutt på 30 prosent på alle lønninger over 6G. 6G.6G tilsvarer 711 720 kroner.

– Har du snakket noe med sponsorer om dette?

– Nei, ingen sponsorer har kontaktet meg enn så lenge. Men så klart de òg er jo interessert i bredest mulig distribusjon.

REMA 1000: Sander Sagosen (t.v.) flankert av sponsorsjef i Rema 1000, Vidar Riseth. Han skulle helst sett at Kolstads kamper i Europa gikk på lineær TV også. Vis mer

Rema 1000 er Kolstads hovedsponsor.

Sponsorsjef Vidar Riseth peker på at dagens forbrukere er vant med betalingskanaler, men skulle likevel sett at kampene vises på for eksempel TV 2 eller TV 3.

– Vi får se hva resultatet blir og ta en oppsummering når det mesterskapet er ferdig. Det er litt tidlig å gå ut og se hva de norske folk og kundene synes om det.

– Hva tenker Rema 1000 om at de ikke får bredest mulig distribusjon?

– Når vi kjøper et produkt, så ønsker vi å få mest mulig for produktet. Sånn er det med fotball, sånn er det med alt, sier Riseth til VG.

Han trekker frem det mulige alvoret om tallene ikke skulle være så høye som aktørene skulle ønske i norsk håndball:

– Det er ikke alt – men blant annet handler det om synlighet og hvor mange du når ut til og hvem du når ut til. Og hvis det blir lavere (tall) på de største plattformene som er Champions League, så kan det på sikt bli dårligere for norsk håndball helt klart.

STJERNEDUO: Keeper Torbjørn Bergerud og Kolstad-trener Christian Berge etter seieren i sluttspillfinalen mot Elverum i juni. Vis mer

Sørover i landet er det heller ingen stor jubel for lineærfrie Champions League-sendinger.

Vipers Kristiansands daglig leder Benedicte Løyland har ikke gitt opp håpet om at en TV-gigant vil melde seg på.

– Dersom det viser seg at dette pågår over lang tid, så kan jo konsekvensen være at interessen til sporten blir mindre. Men da snakker vi jo i et større perspektiv, sier hun til VG.

– Er det en reell fare?

– Vi er jo bekymret for det, dersom det ikke kommer en løsning på plass innenfor ett års tid. Vi håper at det kommer på plass fort.

Hun sier det vil være et spørsmål som sponsorene trekker frem om problemstillingen skulle vare over tid – siden håndballsuksessen deres ikke vil være tilgjengelig gjennom folks TV-dekodere.

De rosakledde fra Kristiansand har vunnet Champions League i tre strake sesonger, tidligere vist på Viaplay sine plattformer.