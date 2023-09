Varslingssak i Skiforbundet: Klæbo-hjelper tar kraftig oppgjør

SÄLEN (VG) Frode Pedersen – en av nøkkelpersonene bak Johannes Høsflot Klæbos suksess – mener det er en ukultur i Skiforbundet. Han kommer med påstander om mobbing, ødelagte ski og gjengjeldelse.

TETT DUO: Johannes Høsflot Klæbo hadde i seks år Frode Pedersen som smører. Til vinteren får de ikke jobbet sammen mer.





Publisert: 13.09.2023 11:40 Oppdatert: 13.09.2023 11:54

VG møter Pedersen på hytta i svenske Sälen. Han ser seg nødt til å si ifra offentlig om det arbeidsforholdene i Skiforbundet.

Han var ansatt som langrennssmører der i ni år. Lenge opplevde han det som en fin arbeidsplass og hadde blant annet stor suksess med ansvaret for skiene til Johannes Høsflot Klæbo fra 2017 til 2023.

Men denne våren fikk han ikke fornyet kontrakt, noe han mener er ubegrunnet.

Han føler seg støtt ut med «falske anklager og respektløs behandling som mobbing, svartelisting, utstøtelse og baksnakking som har gitt stor psykisk belastning».

Han vil nå slå alarm om det han kaller «uakseptable hendelser» de siste årene. Deriblant disse episodene – som vi skal komme nærmere tilbake til:

Harselering og mobbing på jobb

Før et skirenn, ble smøringen til Pedersen borte

Et av Klæbos beste skipar ble borte og ødelagte under VM i Planica

Homo-plakater inne i smøreboden

– Det har blitt skapt en ukultur. Mitt ønske er at arbeidsmiljøet blir bedre for de ansatte. Jeg vil få fokus på grunnleggende verdier, vanlig oppførsel og behandling av mennesker med respekt. Det skjer en del i kulissene folk ikke ser dessverre, sier Pedersen.

Etter at VG tok kontakt med Norges Skiforbund om saken har de opprettet en varslingssak. Les deres svar lenger ned i saken.

Fakta Tidslinjen bak er slik: Våren 2022 får Pedersen beskjed om at han ikke er ønsket videre, men partene blir enige om en ny sesong

12. juni 2023 får Pedersen beskjed om at han ikke får fortsette i Skiforbundet

30. juni sender Pedersen e-post til skipresident Tove Moe Dyrhaug, langrennssjef Espen Bjervig og Torbjørn Skogstad. Der nevner han episodene og ber om et møte

3. juli er det et møte om saken mellom Pedersen, Bjervig og Skogstad ved Gardermoen.

10. august møter Pedersen VG til intervju om saken

5. september tar VG kontakt med Skiforbundet om saken for første gang og sender spørsmål på e-post dagen etter

12. september ble det klart i Skiforbundet at det skal behandles som en varslingssak. VG mottar svar fra Skiforbundet. Vis mer

– Hvorfor skal folk tro på historien din – og ikke at du bare er en bitter person som mistet jobben og vil ta hevn?

– Det er faktabaserte, konkrete hendelser. Jeg står opp for rettferdighet, ærlighet og behandling av medmennesker med respekt. Det er for meg grunnleggende verdier som er viktige og gir grunnlag for trivsel og velvære, sier Pedersen.

– Jeg forteller sannheten om ting som har skjedd, jeg synser ikke om noe og er ikke ute etter enkeltpersoner. Jeg ønsker å belyse ukulturen og ta tak i den, dessverre må jeg ta den kampen.

SLÅR ALARM: Frode Pedersen, tidligere smører i skiforbundet. Vis mer

Frontene steiles

Det er fra våren 2022 at Pedersen merker at frontenes steiles.

Klæbo drøyde da med å si ja til landslag, hovedsakelig fordi det var usikkert om Pedersen fikk fortsette i jobben.

Samtidig kom det frem i VG at det skal ha vært samarbeidsproblemer mellom Pedersen og andre i smøreteamet vinteren 2021/22.

– Det smalt på våren der. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke var ønsket videre. Det ble mye jobb i kulissene fra Johannes’ og min side. Samtidig står det i VG at jeg har samarbeidsproblemer. Man blir satt ut og sjokkert, sier Pedersen.

– Det blir en lang periode med skittkasting og personangrep. Det går på ting jeg ikke har gjort og ikke har sagt. Jeg blir lei meg, for jeg gjør så godt jeg kan.

Pedersen og Skiforbundet ble enige om kontrakt for vinteren 2022/23 etter en lengre prosess. Pedersen og Klæbo gjorde også en egen avtale om at smøreren kunne gi seg når som helst om situasjonen ble for ille.

Pedersen minnes guffen stemning da han i juni 2022 kom på sesongens første samling på Sognefjellet – et sted man er tett på hverandre og stort sett spiser samme sted, dusjer felles og deler rom.

– Atmosfæren var totalt forandret. Kjemien og stemningen ble dårligere. Det ble mindre sosialt. Jeg kjente på at jeg bare var der for å gjøre en jobb, en jobb jeg trivdes med, for utøvere jeg likte.

NÆR STØTTESPILLER: Johannes Høsflot Klæbo og Frode Pedersen. Vis mer

Mobbing

Pedersen tror motstanden han mener å ha opplevd, skyldes at han skal ha stått opp mot uakseptable hendelser.

– At jeg har sagt fra om kritikkverdige forhold, har blitt brukt mot meg. Det er flere ting jeg har opplevd som jeg i ettertid ser en rød tråd på.

Pedersen mener det over flere år ble utviklet en sjargong som var mobbende og harselerende blant kolleger, samt nedlatende om tidligere kolleger i smørebussen.

– Det skal sikkert være takhøyde, men det må også være takhøyde for å si fra. Det må være en grense for hva man skal tolerere.

Homoplakater

Rundt 2020 skal det ved et par ulike tilfeller ha blitt hengt opp plakater med skriften «HOMO» inne i smørebussen. VG har sett bilde av en slik plakat.

Dette synes Pedersen lite om.

– Det er litt tilbake til det jeg har nevnt med harselering, mobbing og tøff sjargong. Slike ting er ikke greit blant noen.

Kort tid etterpå skal det ha kommet en annen plakat med skriften «jævla homo».

– De hang ikke på min plass, men det er så unødvendig. Jeg kjente på at jeg ikke synes det var noe morsomt, så jeg tok det opp.

Fant ikke utstyr før renn

Johannes Høsflot Klæbo vant 20-kilometeren klassisk i franske Les Rousses i januar 2023. Men i forkant var det ifølge Pedersen kaos i kulissene.

Norge gikk for å bruke en smøring det kun var et begrenset antall av. Ifølge Pedersen var det en smøreboks til hver smører, pluss to i reserve. Men han fant ikke noe.

– Jeg sa umiddelbart fra. Vi lette uten å finne. Derfor begynte jeg å teste ski uten riktig alternativ. På dette tidspunktet er det hektisk og man er i «boblen», men jeg fikk låne litt smøring rett før start og justerte skiene som egentlig var ferdig.

– Da ble jeg skuffet. Først og fremst over at det skjer, for det ble påstått at det var smøring nok til alle og to i reserve.

I KULISSENE: Frode Pedersen og Johannes Høsflot Klæbo under Tour de Ski 2019. Vis mer

Ødelagte ski

Under VM i Planica 2023, noen dager før 15-kilometeren i skøyting, ble et av Klæbos beste skøytepar beste skøyteparKlæbo har vunnet flere av sine 67 verdenscupseirer med dem, ifølge Pedersen. Det er et veldig allsidig skipar som takler ulike forhold godt. borte.

– De var borte. Jeg tenkte kanskje at jeg hadde rotet dem bort, men synes det var rart for jeg har aldri mistet ett skipar.

To timer før start sier Pedersen skiene plutselig var på plassen hans. Han satte dem da bort, tiden var for knapp.

En svært misfornøyd Klæbo ble nummer fire. Da Pedersen gjorde seg ferdig for dagen oppdaget han at skiene var ripet opp, noe VG har sett video av.

– De var totalt herjet under sålen. Noen har gått med dem over en grus-parkeringsplass eller noe. Jeg vet ikke hvor de har gått, men hvert fall ikke i en skiløype. De var ødelagte.

Han tror ikke noen ha tatt feil ski, ettersom de var merket med navn.

– Jeg sa umiddelbart fra til smøresjefen, mer får vi ikke gjort akkurat da. Men det er trist, det var et veldig godt par. Man blir litt overrasket over at noen kolleger, eller jeg vet ikke hvem, har ødelagt skiene underveis i et VM. Det er ikke akseptabelt.

– Tror du det var sabotasje?

– Det står navn på skiene, de fleste vet hvilket skipar dette er snakk om. Og man spør om man skal låne. Jeg får det ikke til å stemme at skiene har fått så stygge riper på så kort tid.

Prøvde å varsle

Frode Pedersen mener å ha tatt opp episodene med ledere i Skiforbundet fra 2020, men erkjenner at han underveis ikke fulgte forbundets digitale skjema for varsling riktig.

Han nådde uansett frem i en e-post til skipresident Tove Moe Dyrhaug, langrennssjef Espen Bjervig og Torbjørn Skogstad 30. juni i år. Det ble et møte 3. juli.

– Det viser seg at de som tar tak i slikt, blir støtt ut med falske anklager og direkte mobbing. Konsekvensene kan ikke være at de som står opp for slik, må bøte med jobben og lese om seg selv i medier om hvor «vanskelig» personen er, sier Pedersen.

Skiforbundet bestemte 12. september at tilbakemeldingene fra Pedersen skal behandles som en varslingssak varslingssakVarsling er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass.. Episodene skal undersøkes og det skal også vurderes om varsleren har blitt utsatt for noe form for gjengjeldelse gjengjeldelseI varslingssammenheng er gjengjeldelse alle former for straff eller negative sanksjoner mot en som har varslet..

– Jeg er glad for at det blir en varslingssak, men jeg hadde jo håpet at denne saken hadde blitt tatt på alvor langt tidligere, sier Pedersen.

SKITOPP: Espen Bjervig, langrennssjef. Vis mer

Slik svarer Norges Skiforbund

– Da Skiforbundet mottok henvendelsen før sommeren, tok vi i langrennsledelsen den på fullt alvor og fulgte opp for å undersøke dette, sier langrennssjef Espen Bjervig.

– Når noen påpeker mulige kritikkverdige forhold i NSF må vi ta det på alvor. Etter hvert ble det klart for oss at vi sto ovenfor en varslingssak etter arbeidsmiljøloven, sier Bjervig.

Arne Baumann, som startet som generalsekretær i Skiforbundet etter sommeren, sier dette:

– Av hensyn til den pågående behandlingen av varselet, og de involverte partene, kan jeg ikke kommentere enkeltelementer i VGs opplysninger. Så snart rapporten fra behandlingen av varselet foreligger, vil vi svare på spørsmål fra media.

– I Skiforbundet skal vi ha et arbeidsmiljø der man møtes med respekt. Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig atferd overfor kollegaer.

Klæbo takket nei til Norges landslag i år. Han pekte på forbundets behandling av folk som en årsak, og har offentlig uttrykt misnøye med at Pedersen ikke fikk fortsette.

Fakta Dette er en representasjonsavtale som Klæbo trenger Der landslagsuttatte utøvere skriver under på en avtale for hele kalenderåret, vil det for Klæbos del være snakk om å representere Norges Skiforbund i bestemte perioder av året.

Han vil da skrive under en representasjonsavtale for ett eller flere enkeltrenn, eller en lengre periode som hele vinterhalvåret.

Petter Northug hadde en representasjonsavtale som varte en hel vintersesong. Det vil si fra før første verdenscuprenn og frem til en stund etter at det siste verdenscuprennet var over.

Å representere landslaget i gitte perioder av året innebærer også plikter for en utøver.

Representasjonsavtalen regulerer blant annet utøverens plikter av sportslig- og markedsmessig art, som når man skal bruke forbundets representasjonstøy og logoer på bekledning. Hvor mange ganger man skal delta på såkalte markedsoppdrag i sesong. Den forteller også noe om Norges Skiforbunds spilleregler, som kunnskap om antidopingreglement, plikter overfor medier m.m. Klæbos nei gjør at han må ordne et helt eget opplegg for alt – som trening, ski-parken og medisinsk behandling. Kilde: NSF og advokat Hans Erik Johnsen Vis mer

Smøreren håper hans historie kan gi forståelse for hvorfor det har vært mye støy mellom sportens største stjerne og forbundet.

To måneder før nasjonal åpning på Beitostølen er det fortsatt usikkert om Klæbo kan gå verdenscup for Norge den kommende sesongen.

– Det blir lettere å forstå krisen nå, og hvorfor Johannes velger å si nei til landslag og hva han mener når han blant annet peker på dårlig behandling av folk.

Klæbo og managerfar Haakon Klæbo er kjent med saken, men vil ikke kommentere den.