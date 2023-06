Gary Neville: – Stopp salget av spillere til Saudi-Arabia

Fotballekspert Gary Neville stiller spørsmål ved Saudi-Arabias engasjement i engelsk fotball og mener Premier League må stanse overgangene til landets liga.

Real Madrid-angriper Karim Benzema meldte nylig overgang til saudiarabisk fotball og klubben al-Ittihad.

22.06.2023 10:59

De siste ukene og månedene har stjernespillere som Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og Ngolo Kanté meldt overgang fra europeiske klubber til toppligaen i Saudi-Arabia. Flere andre i Premier League skal være på listen over interessante spillere, ifølge BBC.

Tidligere toppspiller og nå fotballekspert Gary Neville peker særlig på de påståtte eierinteressene det saudiarabiske investeringsfondet PIF har i den engelske klubben Chelsea. PIF, som fra før eier Newcastle, har også kjøpt fire klubber i den hjemlige ligaen. Kilder i Chelsea avviser at det saudiarabiske fondet har interesser i klubben.

Ingen ulovligheter er så langt avdekket, men Neville mener at eierstrukturen i Chelsea må kartlegges for å påse at konkurransereglene overholdes og «integriteten ivaretas».

Saudi-Arabia spiller en stadig større rolle i internasjonal idrett, blant annet gjennom en nylig avtale om sammenslåingen av verdens største golftourer.