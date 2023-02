Shiffrin utpekt av klimaaktivister – får politibeskyttelse

Aleksander Aamodt Kildes kjæreste og verdenscupleder, Mikaela Shiffrin (27), har blitt et mål for klimaaktivister. Det hele skal ha oppstått etter en misforståelse.

PEKT UT: Mikaela Shiffrin (27) har, etter uklare omstendigheter, havnet i sentrum for protester gjort av den kjente aktivistgruppen Extinction Rebellion.

14.02.2023 09:44 Oppdatert 14.02.2023 09:57

Extinction Rebellion er en verdensomfattende aktivistgruppe som gjør opprør mot klimafiendtlige tiltak og hendelser.

Nå skriver sveitsiske Blick at Shiffrin får politibeskyttelse i Courchevel, der alpint-VM om dagen pågår. Klimaaktivistene er av den oppfatning at 27-åringen bruker helikopter for å komme seg rundt mellom de ulike anleggene i VM-området.

– Nei til helikopter, nei til OL, ble etter sigende ropt av demonstrantene i Courchevel.

Det hele skal ha kommet etter en misforståelse, der utøverne ble tilbudt helikoptertransport mellom de ulike arenaene under VM, for å minske reisetiden og belastningen det medfører.

Men dette skal Shiffrin ha takket nei til. I tillegg skal hun tidligere i VM ha sendt et brev, med støtte av 142 ytterligere utøvere, til FIS-ledelsen og uttrykt at alpint-sirkuset må søke mer bærekraftige løsninger rundt hvordan sporten organiseres.

Østerrikske APA skriver at skistjernen kjører bil mellom Meribel og Courchevel - en tur på ca. 40 minutter.